La junte au Myanmar prolonge l’état d’urgence, repoussant encore les élections

L’état d’urgence a été à nouveau prolongé lundi de six mois par la junte militaire au pouvoir au Myanmar, ce qui entraîne théoriquement un report des élections qui devaient se tenir en août prochain.

La décision a été approuvée par le Conseil national de défense et de sécurité, composé de responsables militaires, a déclaré la chaîne de télévision publique MRTV.

Le Myanmar est le théâtre d’un violent conflit civil, qui a fait plus de 3000 morts et provoqué le déplacement de centaines de milliers d’habitants, depuis le putsch le 1er février 2021 qui a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi.

L’état d’urgence, supposé expirer fin juillet, « sera prolongé pour six mois supplémentaires à partir du 1er août 2023 », a déclaré le président par intérim, Myint Swe, lors du Conseil de défense.

Cette décision repousse la date à laquelle des élections peuvent avoir lieu. La constitution birmane prévoit la tenue d’élections dans les six mois suivant la levée de l’état d’urgence.

Combats dans tout le pays

Le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a justifié cette décision devant le Conseil par les combats et attaques en cours dans les régions de Sagaing (nord-ouest), Magway (centre), Bago (centre) et Tanintharyi (sud), ainsi que dans les États Karen (est), Kayah (est) et Chin (ouest).

« Nous devons pour le moment poursuivre notre devoir de préparation, car nous ne devons pas organiser les prochaines élections dans la précipitation », a-t-il déclaré.

La junte avait promis des élections pour août de cette année, mais en février elle avait déjà prolongé le régime d’urgence, après que le Conseil national de défense et de sécurité eut affirmé que la situation dans le pays « n’était pas encore revenue à la normale ».

Le chef de la junte avait alors reconnu que plus d’un tiers des 330 districts que compte la Birmanie échappaient au « contrôle total » de l’armée.

Selon les analystes, les Forces de défense du peuple, qui luttent contre la junte, l’ont surprise par leur efficacité et ont entraîné l’armée dans un bourbier sanglant.

La junte se heurte aussi à plusieurs groupes armés appartenant à différentes ethnies minoritaires et établies depuis longtemps.

En représailles, elle a incendié des villages, procédé à des exécutions extrajudiciaires et fait usage de frappes aériennes et des bombardements d’artillerie, selon les opposants et les groupes de défense des droits.

Ni libres ni équitables

Selon l’opposition, les élections promises par la junte ne peuvent être ni libres ni équitables.

La commission électorale a en effet dissous le parti de Aung San Suu Kyi, le Parti de la Ligue nationale pour la démocratie, pour non-conformité aux nouvelles règles électorales strictes élaborées par l’armée.

En juin, l’émissaire de l’ONU pour le Myanmar, Noeleen Heyzer, avait « mis en garde contre les tentatives actuelles de l’armée de saper les institutions et les processus démocratiques, telles que la dissolution des partis d’opposition ».

« Les élections qui sont proposées par l’armée risquent d’exacerber la violence en l’absence d’un dialogue politique inclusif et de conditions permettant aux citoyens d’exercer librement leurs droits », avait-elle déclaré.

À Washington, le département d’État avait également jugé en mars qu’une « élection organisée sans la participation de toutes les parties prenantes au Myanmar ne peut être considérée comme libre ou juste ».

En janvier, la commission électorale avait donné deux mois aux partis politiques pour se réinscrire conformément à une nouvelle loi électorale stricte rédigée par l’armée, en prévision de nouveaux scrutins.

Sur les 90 partis existants, seuls 50 avaient demandé à se réinscrire conformément aux nouvelles règles.