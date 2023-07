Hun Sen, homme fort du Cambodge depuis 38 ans, se retire au profit de son fils

Voici une chronologie de sa vie politique, depuis sa jeunesse chez les Khmers rouges, son émergence comme dirigeant, l’écrasement de l’opposition jusqu’à la préparation de sa succession :

1952

Août : naissance dans un petit village au nord-est de Phnom Penh

1970

Devient cadre au sein des Khmers rouges avant de s’enfuir au Vietnam pour échapper aux purges internes en 1977.

1979

Janvier : retourne au Cambodge avec l’invasion vietnamienne. Hanoï installe un nouveau régime à Phnom Penh, il en devient le ministre des Affaires étrangères.

1985

Janvier : à 32 ans, Hun Sen devient premier ministre d’un gouvernement pro-vietnamien. 38 ans plus tard, il est toujours au pouvoir.

1991

Octobre : signature à Paris d’un traité de paix par toutes les factions, dont les Khmers rouges, après plus de 20 ans de guerre civile. Le pays est placé sous tutelle de l’ONU jusqu’à l’organisation d’élections libres.

1993

Septembre : une nouvelle Constitution rétablit Sihanouk sur le trône. Son fils Norodom Ranariddh est élu premier premier ministre, et Hun Sen nommé second premier ministre.

1997

Juillet : coup d’État sanglant, Norodom Ranariddh est évincé du pouvoir, Hun Sen redevient seul premier ministre.

2013

Juillet : le Parti du peuple cambodgien (CPP) de Hun Sen remporte les législatives, mais l’opposition crie à la fraude et conteste les résultats, ouvrant une crise politique. Un an plus tard, une répression policière met fin aux manifestations.

2017

Septembre : le Parti du sauvetage national du Cambodge (PSNC), principal mouvement d’opposition, remporte largement les élections locales, mais son leader, Kem Sokha est inculpé pour trahison et placé en détention.

Novembre : la Cour suprême cambodgienne, contrôlée par le régime, ordonne la dissolution du PSNC. De nombreux cadres fuient à l’étranger.

2018

Juillet : le parti d’Hun Sen remporte sans surprise les élections législatives, raflant les 125 sièges du Parlement et suscitant une condamnation internationale. Devant les menaces de sanctions de l’UE, plusieurs opposants sont libérés.

2019

En réaction aux élections, l’UE prend des premières mesures pour annuler les accords commerciaux avec le Cambodge.

Novembre : Kem Sokha est libéré de son assignation à résidence, mais reste sous la menace d’un procès pour trahison, et d’autres opposants politiques sont également libérés.

2020

Janvier : Kem Sokha est jugé pour trahison, et des responsables syndicaux sont arrêtés.

2021

Octobre : une loi est adoptée interdisant aux hommes politiques de posséder une double nationalité, visant directement certains opposants en exil.

Hun Sen parle de son fils Hun Manet comme de son successeur.

2022

Mars : Sam Rainsy, opposant en exil en France, est condamné à 10 ans de prison, de même que d’autres figures de l’opposition.

Juin : 60 personnalités de l’opposition sont condamnées.

Octobre : Rainsy est condamné à la prison à vie, reconnu coupable d’avoir voulu céder une partie du territoire cambodgien à une entité étrangère.

2023

Février : Hun Sen ordonne la fermeture de l’un des derniers médias indépendants.

Mars : Kem Sokha est condamné à 27 ans de prison, suscitant une condamnation internationale.

Mai : la commission électorale refuse d’enregistrer le Parti de la bougie, principale force d’opposition, pour les élections législatives de juillet.

23 juillet : le parti de Hun Sen remporte à nouveau une victoire écrasante lors des élections législatives, toute opposition véritable ayant été exclue.

26 juillet : Hun Sen annonce qu’il se retire pour laisser son fils Hun Manet former le prochain gouvernement.