En Asie du Sud-Est, les Philippines ont été placées il y a près d’un an face à un nouveau destin, en raison de l’élection du président actuel, Ferdinand Marcos Jr., fils de l’ex-dictateur qui y a régné en maître pendant près de 30 ans. Entre ville et campagne, craintes et espoirs, sourire et pauvreté, notre journaliste a sillonné ce pays atypique il y a quelques semaines pour témoigner des mutations politiques et sociales en cours.

1 Les costumes, la musique et l’excitation ont envahi les petites rues étroites de la communauté de Binuangan, au nord de Manille, pour cette «fiesta» à saveur culturelle et religieuse, en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. Un dimanche de mai attendu par les habitants du coin privés de cette célébration depuis trois ans en raison de la pandémie. Fabien Deglise Le Devoir

2 Une enfance connectée, rivée à un écran, y compris dans la communauté maritime de Salambao, au cœur de la baie de Manille, un dimanche de mai. Fabien Deglise Le Devoir

3 Rica, la joie de vivre contagieuse, et ses brochettes de viande marinée, dans un quartier très populaire du sud de Manille. Fabien Deglise Le Devoir

4 Des habitants de la communauté maritime de Salambao, au cœur de la Baie de Manille, un dimanche de mai. Fabien Deglise Le Devoir

5 De jeunes garçons de la communauté de Binuangan, au nord de Manille, sont costumés pour la «fiesta» en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. Fabien Deglise Le Devoir