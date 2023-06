Choix de vie ou de mort à l’hôpital de Balasore

Les autorités indiennes enquêtent sur la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières décennies dans le pays, tandis que les trains circulaient à nouveau lundi sur le site de la collision qui a fait au moins 275 morts et plus d’un millier de blessés. Les premières conclusions de l’enquête n’ont pas encore été rendues publiques, mais selon les autorités, la cause de la tragédie est liée à un problème dans le système d’aiguillage, alors que la presse locale évoque une « erreur humaine ».

Vendredi dernier, le Coromandel Express, reliant Calcutta à Madras, avait obtenu le feu vert pour circuler sur la voie principale avant d’être dérouté sur une voie où se trouvait déjà un train de marchandises chargé de minerai de fer, selon la presse. Le train de passagers a percuté à une allure d’environ 130 km/h le convoi de marchandises près de Balasore, à environ 200 km de Bhubaneshwar, la capitale de l’État d’Odisha.

Trois wagons sont tombés sur une voie adjacente, heurtant l’arrière d’un autre train de passagers, le Howrah Superfast Express, qui assurait une liaison entre Bangalore et Calcutta. Au total, les deux trains transportaient plus de 2000 passagers.