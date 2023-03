«La société de surveillance made in China», ou l’emprise du Milieu

Zhang Zhulin est une drôle de bibitte, comme on dit par ici. Né en Chine, dans la province côtière du Fujian, il est arrivé à Paris pour y maîtriser le français et y travailler comme journaliste pour des médias français. On peut lire depuis des années ses enquêtes dans différents médias du Groupe Le Monde, dont Le Courrier international, pour lequel il suit l’actualité chinoise.

« Avant de venir en France, j’étais déjà journaliste à la télévision étatique en Chine, raconte-t-il. Comme tous les Chinois, je pensais qu’avec un bon diplôme, on pouvait facilement se trouver du travail en Occident. J’ai refait mes études de journalisme à l’Institut français de presse. Après, j’ai trouvé le travail de rédacteur au Courrier international. Je fais une revue de la presse chinoise, je sélectionne des papiers à traduire. » Il refuse toutefois de trop s’étendre en entrevue sur ses années en Chine pour des raisons évidentes de sécurité de ses proches.

Son livre La société de surveillance made in China s’appuie sur du travail de terrain réalisé pendant des années. La démonstration est claire, limpide, imparable. Elle se fait avec des rencontres troublantes et éclairantes racontées au « je », dans la plus belle tradition du grand reportage, sauf que celui-ci ne pouvait être réalisé que par lui et quelques autres rares spécimens en Occident. L’ancienne reporter du Globe and Mail Jan Wong, par exemple, s’appuyait aussi sur sa situation — disons, biculturelle — pour couvrir du point de vue occidental le monde chinois. Quelques collègues du New York Times possèdent également cet avantage.

« C’est peut-être plus facile au New York Times, je ne sais pas, dit M. Zhang. Les Américains sont peut-être plus ouverts. En France, quelqu’un comme moi qui travaille dans la presse française, c’est très rare, et ce n’est pas une situation facile. Les attaques peuvent venir de deux côtés. La Chine ou des Chinois de France trouvent que je critique et que je trompe mon pays d’origine. Évidemment, je ne fais pas de la propagande. J’ai la nationalité française maintenant et, pourtant, des Français doutent de ma sincérité, pensent que j’ai des arrière-pensées quand je fais mon métier. »