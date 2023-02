Un assurance pour vieillir au Japon

Comme de nombreux Japonais âgés, le cultivateur Heidemi Miyahiro, 90 ans, est devenu l’aidant naturel de son épouse de 87 ans. Si cette dernière peut rester à la maison avec lui, c’est grâce aux services payés par une assurance invalidité publique, un modèle qui a déjà été proposé au Québec.

Malgré son âge vénérable, le fruiticulteur va encore tous les jours cueillir les citrons et les juteuses tangerines qui poussent sur son petit lopin de terre montagneux. M. Miyahiro a plus de mal à s’occuper de sa conjointe, Yoshie, qui peine à se déplacer à cause d’une douleur à la jambe. Son autonomie vacille. Elle a besoin de son aide pour savoir quels médicaments prendre.

« Cette tâche, c’est nouveau pour moi. Sans l’aide d’une infirmière à domicile, je n’y arriverais pas », raconte le cultivateur de l’île d’Osaki-Shimojima.

Le lieu était autrefois surnommé « l’île d’or » pour la qualité de ses agrumes, cultivés même en hiver. Or, la chute des prix a entraîné la dévitalisation de cette communauté insulaire de 1700 habitants. Peu de véhicules traversent désormais le pont qui mène à cette île, dont les falaises semblent flotter sur la mer intérieure de Seto. Pandémie de COVID-19 oblige, les rares piétons et cyclistes portent un couvre-visage. Certains ont le dos voûté. Tous appartiennent visiblement au troisième âge.

Pour se rendre chez le couple Miyahiro, on doit se garer près du quai du village de Kubi et poursuivre à pied. Les rues, étroites, sont bordées de maisons traditionnelles en bois de deux ou trois étages. On passe des stèles en pierre et un torii de béton, portail caractéristique des sanctuaires shintoïstes. La bourgade entourée d’imposantes montagnes compte 420 âmes, dont près des trois quarts ont dépassé l’âge de 65 ans.

Photo: Boris Proulx Le Devoir

« Depuis l’année dernière, l’infirmière vient aider ma femme à prendre un bain. Quelqu’un vient aussi aider pour le ménage. Tant que ce sera possible, on aimerait rester ici », précise M. Miyahiro, par le biais de notre interprète.

Nous sommes tous assis par terre sur un plancher de tatamis, devant une table basse, dans la salle commune de la petite maison du couple. De nombreux livres, vêtements et objets de toutes sortes sont entassés dans la pièce, où trône un grand lit adapté, prêté par le centre de soins local. La télévision est ouverte. Un radiateur électrique portatif posé à côté de son épouse fonctionne à plein régime. Yoshie a entrouvert sa veste de polar trop grande pour laisser l’infirmière, présente durant la visite du Devoir, prendre son pouls.

Soins privés, assurance publique

Bien que le Japon soit un pays riche, son gouvernement s’est rendu compte, peu avant le tournant des années 2000, qu’il aurait difficilement les moyens de s’occuper de tous les aînés qui allaient se retrouver dans la situation du couple Miyahiro. Il a dès lors remplacé le financement public de ces soins par un nouveau modèle hybride public-privé, nommé « Kaigo Hoken », basé sur une assurance de soins de longue durée. D’autres pays ont aussi adopté ce système, comme l’Allemagne, la France ou la Corée du Sud.

Obligatoire dès l’âge de 40 ans et pour la durée de la vie ensuite, l’assurance coûte 6000 yens par mois (environ 60 dollars) par personne et est prélevée à même le chèque de paye ou la pension de vieillesse. Pour les plus démunis, le montant est inclus dans les prestations d’aide sociale. Contrairement au Québec, où la facture est assumée par le système public, les soins de longue durée japonais sont payés à parts égales (45 % du coût) par le gouvernement et par les prestations de cette assurance.

Les patients eux-mêmes doivent payer de leur poche le reste, soit 10 % du prix du service, ou plus pour les personnes âgées plus aisées. Les patients choisissent le service qu’ils veulent auprès d’un fournisseur privé, ce qui incite à dispenser des soins moins chers, et le plus souvent à domicile.

Des économies pour l’État

« Quand une aide-soignante vient visiter à domicile, ce patient n’a pas à être hébergé dans un centre. Cela permet à l’État de faire des économies », explique Yuki Yasuhiro, professeur à l’Université Shukutoku de Tokyo et spécialiste de la protection sociale des aînés. En bref, le modèle transfère une partie des coûts aux travailleurs et aux patients eux-mêmes et soulage les finances publiques d’un pays qui cumule des records du monde de longévité (voir encadré).

La société japonaise n’a toutefois pas fini de vieillir, et son système de soins de longue durée, bien qu’efficace, est compromis par la baisse attendue du nombre de travailleurs.

Une assurance inspirée du Kaigo Hoken japonais a déjà été proposée au Québec, et fut l’objet d’un projet de loi du Parti québécois, en 2013. Le projet est mort au feuilleton au déclenchement des élections l’année suivante. Son auteur, l’ex-ministre de la Santé Réjean Hébert, croit encore qu’il est « extrêmement urgent » que le Québec se dote d’un tel système. « [Ce modèle] coûte cher, c’est sûr, mais c’est absolument nécessaire si on veut éviter ce qui se passe actuellement au Québec, au Canada. C’est-à-dire que, n’ayant pas un bon accès aux soins à domicile, c’est la solution encore plus coûteuse des CHSLD qui est utilisée, avec tout ce que ça implique, des listes d’attente et des coûts faramineux pour le système de soins. »

En mars 2022, le premier ministre du Québec, François Legault, a mandaté la Commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, pour étudier comment améliorer l’offre de soins à domicile. La publication d’un rapport intermédiaire, initialement prévue en décembre dernier, a été reportée deux fois, et est maintenant prévue pour la semaine du 20 mars prochain.

Ce reportage a été rendu possible grâce au soutien financier et logistique du Foreign Press Center du Japon.

Le Québec pas si loin derrière le Japon en matière de vieillissement Le Japon est caractérisé par la population la plus âgée au monde, après celle de Monaco. En 2022, les 75 ans et plus y ont totalisé 15 % de la population japonaise, un record. Or, le Québec n’est pas si loin derrière : cette même proportion sera atteinte en 2038, calcule l’Institut de la statistique du Québec. La cohorte des baby-boomers québécois aura alors franchi le cap des trois quarts de siècle. Les Québécois ont eux aussi une espérance de vie très élevée : 81,1 ans pour les hommes (à peu près identique à celle des Japonais) et 84,9 ans pour les femmes (soit trois ans de moins que pour les Japonaises). Cela signifie qu’on peut s’attendre à une explosion des coûts des CHSLD, semblable à ce qui était redouté au Japon, il y a vingt ans, au moment d’instaurer le système Kaigo Hoken. Le Québec devra offrir en 2050 plus de deux fois plus de places en CHSLD — ou dans les nouvelles maisons des aînés promises par la Coalition avenir Québec — pour accueillir sa population vieillissante, selon une étude de la Chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels de HEC Montréal et de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Si le modèle québécois reste inchangé, le coût global des soins de longue durée serait multiplié par quatre : de 6,1 milliards de dollars en 2020 à plus de 25 milliards en 2050 selon les estimations de l’étude.