La décroissance du Japon sonne la fin de l’âge d’or des soins aux aînés

La société japonaise se rend compte avec angoisse qu’elle n’a pas fini de vieillir. Au point qu’elle s’inquiète de ne plus avoir assez de personnel, ni même de contribuables, pour faire fonctionner son système de soins de longue durée sur lequel comptent de nombreux aînés.

Lors de ses études, l’infirmière Ryoko Nakamura rêvait de voyages et d’aide internationale. Elle a finalement décidé l’an dernier de quitter son emploi dans un hôpital de Tokyo pour prendre soin des aînés à domicile sur l’île d’Osaki-Shimojima, dans le centre-sud du Japon, où vivent 1700 habitants.

« La société ici est déjà vieille. Il n’y a pas d’école secondaire, et la plupart des jeunes quittent l’île », témoigne la soignante âgée de 39 ans, que Le Devoir a accompagnée durant sa tournée de visites de patients aînés. Ce sont des professionnels comme elle que de petites entreprises privées de soins ont du mal à recruter, et ce, un peu partout dans la campagne japonaise.

La compagnie qui l’emploie porte le nom anglais de Nurse&Craft. Elle s’est installée il y a trois ans dans un vieux bâtiment de bois, qui servait autrefois d’hôpital dans ce petit village aux confins de la préfecture d’Hiroshima. Dans le voisinage, on trouve un petit temple shintoïste et un monument aux soldats japonais morts à la guerre. Un mandarinier pousse juste à côté. On doit retirer ses chaussures pour entrer dans les bureaux.

« Dans des communes où la population est en baisse, ça n’attire pas le personnel. En ville, c’est plus facile », dit son patron, Fukasawa Hiroyuki.

Bas salaires, même au privé

M. Hiroyuki a dû innover pour attirer des candidats en proposant un horaire de quatre jours par semaine et en permettant à ses employés d’occuper un second emploi, ce qui est exceptionnel au Japon. Le problème demeure les bas salaires : les aides-soignantes à domicile — ce sont surtout des femmes — gagnent 200 000 yens par mois (un peu plus de 2000 dollars).

« Les jeunes filles encore célibataires qui travaillent dans ce secteur-là, qui n’ont que ces revenus, ne veulent pas se marier avec un homme du même domaine. Même doublé, ce salaire n’est pas suffisant », raconte l’entrepreneur. Son employée, Ryoko Nakamura confirme que le déménagement et l’intégration au village ont été vécus plus difficilement par son mari, informaticien qui travaille de la maison.

Photo: Boris Proulx Le Devoir

« Dans le système japonais de soins de longue durée, le plafond de bénéfices est bas. C’est l’État qui décide du prix des services, combien ça vaut de se rendre chez un patient. La somme d’argent qui revient au personnel est minuscule », critique M. Hiroyuki. Il tend les brochures des services haut de gamme qu’il propose aux aînés plus riches, ce qui permet à sa compagnie d’être rentable.

Le privé s’est implanté à une vitesse inégale au Japon au cours des deux décennies qui ont suivi l’entrée en vigueur, en 2000, du nouveau système japonais de soins de longue durée, nommé Kaigo Hoken : les soins sont dispensés par le privé, mais sont payés en partie par le gouvernement (45 %), par une assurance invalidité publique obligatoire (45 %), et par le portefeuille du prestataire lui-même (10 %). Ce système connaît aujourd’hui son âge d’or, en favorisant les soins les moins chers, le plus souvent à domicile.

Un peu partout, des entreprises de soins privées ou des associations sans but lucratif ont pris la relève des municipalités, autrefois responsables de dispenser les soins aux aînés sur leur territoire. Désormais, le rôle des gouvernements locaux se limite à valider, avec un enquêteur spécialisé, le besoin en soins des patients, sur une échelle de 1 (légère limitation physique) à 5 (lourde atteinte cognitive).

Pénurie de travailleurs

Encore faut-il du personnel pour s’occuper des 20 millions de Japonais qui ont dépassé l’âge de 75 ans. Le pays ne vit rien de moins que la diminution du nombre de travailleurs. Le pays a déjà connu son pic de population, en 2010, avec 128 millions de personnes. Il a, depuis, perdu une fois et demie la population de Montréal (2,5 millions de personnes), et prévoit perdre plus que toute la population du Québec d’ici 2030 (9,4 millions).

Nous sommes sur le point de ne plus être capables de maintenir le fonctionnement de la société

Faute d’enfants, plus de 8500 écoles ont fermé leurs portes au Japon depuis l’an 2000. La baisse du taux de natalité au Japon fait en sorte que les enfants de moins de 15 ans formaient en 2021 la plus faible proportion de sa population jamais enregistrée à moins de 12 % (contre près de 16 % pour le Québec en 2022). Même si l’immigration augmente légèrement d’une année à l’autre, elle ne représente qu’un peu plus de 2 % de la population totale. Les étrangers, pour la plupart, ne sont acceptés que sur une base temporaire.

« Nous sommes sur le point de ne plus être capables de maintenir le fonctionnement de la société », a affirmé sans détour le premier ministre du Japon, Fumio Kishida, lors d’un grand discours le 23 janvier dernier, à l’occasion de la rentrée parlementaire japonaise.

Le dirigeant promet toutefois d’augmenter le taux de natalité, en baisse depuis cinquante ans. Son plan inclut des mesures pour l’éducation, la garde d’enfants et les congés parentaux. Les détails doivent être débattus devant le Parlement ce printemps.

Dysfonctionnement anticipé

Le professeur de travail social Yūki Yasuhiro, de l’Université Shukutoku de Tokyo, craint que le gouvernement ne réduise les budgets destinés aux aînés pour financer ses promesses envers la jeunesse. « J’ai 53 ans, mais je crois que, quand j’aurai 85 ans, le système sera dans un dysfonctionnement total. »

À Tokyo, le quartier général du ministère de la Santé du Japon, un édifice moderne en béton situé à un jet de pierre du palais de l’Empereur, est surveillé par une douzaine d’agents de sécurité en uniforme, la plupart très âgés. Le matin, ils accueillent chaque employé qui se présente au bureau par une petite révérence.

Dans une petite pièce éclairée de néons et encombrée de classeurs, quatre fonctionnaires armés d’une présentation imprimée et annexée d’organigrammes complexes sur le système Kaigo Hoken, sont mis à la disposition du Devoir. Le gouvernement est bien conscient que le financement deviendra un défi majeur, disent-ils, vu que de moins en moins de travailleurs vont y contribuer. Les dépenses, elles, ne vont que continuer à croître.

Le ministère ne sait pas exactement comment il sauvera son modèle, pour l’instant très efficace. Il prévoit un nouveau plan pour 2024, lequel devrait arrimer une hausse du prix des cotisations à une stratégie pour diminuer le prix des soins, tout en confiant des mandats de prévention à des groupes communautaires ou en automatisant certaines tâches grâce à la robotique.

L’avenir du système inquiète aussi l’infirmière Ryoko Nakamura. Sur le pas de la porte de la maison de son client, elle philosophe toutefois : « On a moins à craindre le manque de personnel si on arrive à vivre autonome jusqu’à la fin, et mourir sans être alité trop longtemps. Ça, c’est une belle vie ! »

Ce reportage a été rendu possible grâce au soutien financier et logistique du Foreign Press Center du Japon.