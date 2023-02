Un nouveau «navire-usine» pour dépecer les baleines au Japon

L’entreprise japonaise qui pratique la chasse commerciale à la baleine a commencé la construction d’un nouveau « navire-usine » qui sera en mesure de dépecer les cétacés harponnés dans les eaux situées au large de l’archipel, mais aussi jusqu’en Antarctique. Les partisans de cette chasse controversée espèrent ainsi maintenir en vie la « culture baleinière » dans le pays.

Le Japon possédait déjà un navire-usine, le Nisshin Maru, qui a été utilisé dans le cadre des campagnes de chasse « scientifique » menées pendant plusieurs années en Antarctique et qui ont permis de harponner plus de 10 000 baleines. Ce navire de 130 mètres, construit il y a plus de 35 ans, en plein moratoire international sur la chasse, sera remplacé par un nouveau bateau de 60 millions de dollars qui sera exploité par l’entreprise Kyodo Senpaku Kaisha.

« Si nous ne construisons pas un nouveau navire-usine, nous ne pourrons pas transmettre la culture baleinière à la prochaine génération », a plaidé cette semaine le président de l’entreprise, Hideki Tokoro, lors d’un point de presse couvert par plusieurs médias. Ce type d’embarcation est doté d’équipements qui permettent de hisser à bord les carcasses des baleines tuées par les navires harponneurs, qui servent à alimenter le navire-usine.

S’il est pour le moment prévu de poursuivre la chasse commerciale uniquement au large des côtes japonaises (dans la « zone économique exclusive »), l’entreprise est formelle : son navire pourrait être en mer pendant plus de trois mois et voyager sur plus de 13 000 kilomètres.

Si nous ne construisons pas un nouveau navire-usine, nous ne pourrons pas transmettre la culture baleinière à la prochaine génération.

Cela signifie qu’il serait théoriquement possible de mener des campagnes de chasse dans les eaux entourant l’Antarctique, où on se trouve des espèces convoitées, dont principalement le petit rorqual. « Nous voulons contribuer à la sécurité alimentaire du Japon », a fait valoir Hideki Tokoro, en ajoutant que la possibilité d’aller chasser ailleurs dans le monde pourrait être utile en période d’« insécurité alimentaire ».

Plusieurs pays sont toutefois opposés aux visées japonaises, dont l’Australie, où l’industrie de l’observation des cétacés est très importante.

« Moratoire »

La chasse commerciale a été relancée en 2019, après la décision de Tokyo de quitter la Commission baleinière internationale (CBI) en décembre 2018. Cette organisation a pour mandat d’assurer la protection des cétacés, dont plusieurs espèces ont été décimées par la chasse commerciale dans le passé. Il existe d’ailleurs un moratoire international sur la chasse commerciale depuis 1986.

Avant de relancer la chasse commerciale, le Japon avait auparavant tenté, en vain, de convaincre les autres pays membres de la CBI de redonner vie à cette industrie. Le pays chasse trois espèces, dont le rorqual boréal, une espèce classée « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, et le rorqual de Bryde, dont on ignore l’état précis des populations.

Photo: Kazuhiro Nogi Agence France-Presse

L’Islande mène également une chasse commerciale, en contravention du moratoire international. Il est toutefois prévu d’y mettre un terme en 2024. Il faut savoir que le marché pour la viande des rorquals communs qui seront harponnés se résume au Japon, et il devient difficile d’écouler la viande sur ce marché d’exportation.

La campagne de chasse islandaise de cette année pourrait être perturbée par des militants réunis autour de Paul Watson, qui a fondé l’organisation animaliste Sea Shepherd. Ce dernier a promis, comme il l’a fait pendant plusieurs années en Antarctique, de s’interposer entre les baleiniers et les baleines grâce à un nouveau navire et à des fonds provenant de dons de sympathisants.

Enfin, la Norvège poursuit elle aussi une chasse commerciale. Le pays affirme que celle-ci est « légale et durable », malgré le moratoire international et les incertitudes sur l’état des populations de baleines.

Pour le climat

Des chercheurs norvégiens ont, à l’opposé, publié la semaine dernière une nouvelle étude qui tend à démontrer que les baleines jouent un rôle positif dans la lutte contre la crise climatique.

Les scientifiques de l’Institut norvégien de recherches marines se sont en fait penchés sur la concentration de nutriments dans les excréments de baleine avant leur dissolution dans l’eau de mer. « Ces excréments fertilisent les océans, tout comme vaches et moutons le font sur terre », a résumé l’organisation dans un communiqué.

Les quelque 15 000 rorquals qui migrent chaque été vers l’archipel norvégien du Svalbard, dans l’Arctique, y relâchent chaque jour environ 600 tonnes d’excréments à la surface de l’eau, à raison d’environ 40 kg par animal. Ces déjections quotidiennes libèrent, selon l’étude, environ 10 tonnes de phosphore et sept tonnes d’azote, des nutriments essentiels pour la croissance du phytoplancton, ces algues microscopiques qui, par photosynthèse, absorbent le dioxyde de carbone pour le transformer en oxygène.

Les scientifiques en ont conclu que les excréments de baleine contribuaient à hauteur de 0,2 à 4 % à la production primaire quotidienne de phytoplancton dans la région du Svalbard. « C’est positif pour le climat », a noté le chef de recherche, Kjell Gundersen, cité par l’Agence France-Presse.

Une étude publiée en 2019 par le Fonds monétaire international avait déjà constaté que la protection des baleines dans les océans de la planète faisait partie d’une stratégie efficace de lutte contre la crise climatique.