Projets fous à Singapour

11 Le Marina One, un des plus récents projets architecturaux de l’île, a ouvert ses portes en 2018 et combine appartements de luxe, bureaux et commerces. Fidèle à la nouvelle vague de bâtiments-jardins qui balaie Singapour, l’immeuble héberge un coeur vert mêlant plateformes végétales et bassins. Valérian Mazataud Le Devoir