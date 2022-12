Cauchemar à la montagne de déchets de New Delhi

Pour cette série, Le Devoir vous fait entrer dans les coulisses de grands reportages de ses journalistes en 2022. Dans la capitale indienne, autour de sa décharge, se trouvent des bidonvilles où habitent ceux que les Indiens appellent les ramasseurs de déchets. Impuissants face à l'échec de la gestion des rebus du pays, Sandrine Vieira leur a donné la parole, pour mieux comprendre l'étendue du désastre.

À peine deux jours après les élections québécoises, au mois d’octobre, je m’envolais vers l’Inde pour ma première mission journalistique à l’étranger. Le pays en voie de devenir le plus peuplé du monde m’apparaissait l’endroit parfait pour des reportages sur des enjeux environnementaux. De fait, j’ai été confrontée au désastre écologique dès mon arrivée à New Delhi, la capitale de 32 millions d’habitants.

Ici, il est presque impossible d’arriver à l’heure à des rendez-vous. Les rues sont chaotiques et constamment congestionnées par le trafic. Dans les rickshaws, qu’on appelle communément «tuk-tuk», le port du masque est impératif pour se protéger de la pollution de l’air. Malgré les précautions, je développe une toux en quelques jours.

À l’extérieur, les déchets sont omniprésents : ils traînent partout dans les rues, dans les rivières et même dans les grands espaces « verts ». Il n’est pas rare de voir des Indiens jeter leurs emballages au sol ou de surprendre des vaches en train de mâcher des bouteilles de plastique dans des ruelles.

Je partage ces observations avec des experts lors de mes premiers entretiens. Ces derniers me suggèrent d’aller voir la décharge de Ghazipur, en banlieue de New Delhi. Cette montagne de déchets de 65 mètres de hauteur est l’exemple parfait de l’échec de la capitale indienne à gérer ses déchets, disent-ils.

La décharge a été ouverte en 1984 et est arrivée à saturation en 2002, année où elle devait fermer. Mais en l’absence de système efficace de gestion des déchets et d’une pénurie de terres pour de nouvelles décharges, la montagne de déchets a continué de grandir et de prendre des proportions monstrueuses. Aujourd’hui, elle fait presque la hauteur du célèbre Taj Mahal.

Je m’y rends avec Adil Boukind, photographe du Devoir, et notre fixeur Manoj. Ce dernier nous avait prévenus qu’il ne serait pas possible de se rendre au sommet, puisque des accès spéciaux du gouvernement étaient nécessaires. Mais nul besoin de gravir la montagne pour saisir l’ampleur du désastre, disait-il. Il avait raison.

Un rickshaw nous y conduit. Les odeurs nous prennent à la gorge bien avant d’arriver à destination. Nous enfilons rapidement nos masques pour tenter de masquer l’odeur putride qui envahit les lieux. Déjà malade depuis le début du voyage, je dois respirer par la bouche pour éviter les nausées.

La silhouette de la décharge se distingue à des kilomètres à la ronde. Au loin, la montagne semble être faite de terre, mais une fois au pied, on comprend, malgré nous, qu’il s’agit bel et bien d’un dépotoir géant. Des dizaines de grues et de camions y circulent pour déposer de nouveaux déchets. Ces véhicules semblent minuscules comparativement à son immensité.

« On se croirait dans un film postapocalyptique », disait Adil, une fois sur les lieux. L’odeur est nauséabonde. Des centaines de rapaces planent en cercle au-dessus de la montagne. Les mouches embrouillent nos champs de vision. Tous les animaux ici sont visiblement malades, si ce n’est déjà morts.

Autour de la décharge se trouvent de petits bidonvilles où habitent ceux que les Indiens appellent les ragpickers, des ramasseurs de déchets qui escaladent la montagne tous les jours dans l’espoir d’y trouver des matières récupérables. Ils les revendent ensuite pour quelques dollars à des usines de recyclage.

Les tonnes de déchets qui sont acheminés à la décharge ne sont pas triées. La montagne est donc faite d’ordures de toutes sortes de matériaux, comme du plastique et du carton, mais aussi du métal et du verre. Les conditions dangereuses et insalubres n’arrêtent toutefois pas les ramasseurs de déchets de s’y aventurer, comme il s’agit de leur seule source de revenu.

Nous rencontrons Shanoosh et Azizul, deux ragpickers dans la trentaine résidant dans un bidonville au pied de la décharge. « Qu’est-ce que je peux y faire ? Cette montagne, c’est le seul moyen pour faire vivre ma famille », lance Shanoosh, dès les premiers échanges. J’essaie de combattre les haut-le-coeur pour être attentive à ce qu’elle me raconte. Une ribambelle d’enfants se tient à ses côtés.

Le gouvernement indien affirme que la montagne sera « nettoyée » d’ici décembre 2024, mais personne n’y croit, me confie un expert. Avec une population de 1,3 milliard d’habitants, l’Inde génère 62 millions de tonnes de déchets chaque année. Le défi est colossal.

Je pense régulièrement à ce passage éprouvant à Ghazipur, qui non seulement m’a fait prendre conscience du problème des déchets, mais aussi confronté aux inégalités extrêmes entre les classes sociales en Inde. Malgré un grand sentiment d’impuissance, j’ai quitté la montagne en me promettant de faire connaître l’histoire de ceux et celles qui n’ont pas la chance d’y échapper.