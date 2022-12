Une cité modèle?

Pour cette série, Le Devoir vous fait entrer dans les coulisses de grands reportages de ses journalistes en 2022. Aux côtés du photographe Valérian Mazataud, Alexis Riopel a contribué à façonner une image de cette cité-État d'Asie du Sud-Est dans les esprits.

Lorsqu’on se rend à Singapour en survolant l’océan Pacifique, une journée se volatilise. On la récupérera sur le chemin du retour, comme Phileas Fogg. Entre-temps, le voyage dans ce pays aux apparences futuristes paraîtra effectivement décalé vers l’avenir. Une impression parfois véritable, parfois imputable aux efforts de l’État pour imprimer l’image de son succès dans les esprits.

Dès notre arrivée dans la cité du lion, le photographe Valérian Mazataud et moi sommes frappés par la magnifique chute d’eau de 40 mètres qui tombe du plafond vitré d’un complexe commercial adjacent à l’aéroport. Les murs de cet hémisphère sont par ailleurs couverts de verdure. Courbaturés par les 24 heures d’avion, nous sautons ensuite dans le métro de Singapour pour nous rendre dans le quartier Geylang, où nous logerons. Nous constatons déjà la redoutable efficacité du système de transport en commun.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

L’hiver dernier, c’est un article de l’Agence France-Presse qui a piqué notre curiosité pour Singapour : le pays traite ses eaux d’égout — urine et excréments compris — pour en faire de l’eau potable ! De fil en aiguille, nous comprenons que la cité-État peu démocratique est forcée d’innover sur une multitude d’aspects pour composer avec son territoire et ses ressources limitées. En septembre, quelques semaines avant notre départ, nous trouvons le titre provisoire de notre reportage : « Singapour, laboratoire du futur. »

Lors de nos premiers jours sur place, nous visitons le Pinnacle@Duxton, un complexe de logements sociaux formé de sept tours de 50 étages. Judicieusement située près du centre-ville, cette impressionnante réalisation, dégoulinante de modernité, est courue par les touristes qui veulent être épatés par Singapour. Nous voyons aussi le secteur de Marina Bay, entièrement bâti sur de la terre neuve, doté d’un réservoir d’eau douce sophistiqué qui, nous dit-on, fait l’envie des ingénieurs du monde entier.

Pendant 12 jours, Valérian et moi recherchons les meilleures histoires à raconter pour illustrer les « leçons de Singapour » au chapitre de la production alimentaire, de l’urbanisme ou des transports. Nous alignons les visites et les entrevues à un rythme rapide, traversant le pays de bout en bout à de multiples reprises. Chaque soir, je retranscris mes notes manuscrites à l’ordinateur pour garder une trace lisible de nos expériences. Nous mangeons dans les hawkers centers, des foires alimentaires en plein air.

Tranquillement, nous commençons aussi à voir derrière la façade. Quand la nuit tombe, des hommes sud-asiatiques s’assemblent dans les rues de notre quartier pour boire de la bière et regarder des vidéos sur leur téléphone. Ces résidents temporaires profitent du peu de repos dont ils disposent après des journées de travail éreintantes sur les chantiers. Dans les parcs, des femmes, généralement philippines ou indonésiennes, s’occupent des enfants des Singapouriens. Sans ses 1,5 million de travailleurs temporaires, le pays serait dysfonctionnel.

Le bon fonctionnement de Singapour dépend aussi crucialement du sable qu’elle importe. Un jour, nous voyons par hasard d’immenses dunes dans le quartier Bedok : c’est la réserve stratégique de sable du pays. On se croirait au pied du Sahara. La ressource, importée par barge d’ailleurs en Asie du Sud-Est, sert à agrandir l’île aux dépens de la mer, mais aussi à réaliser les incessants travaux de construction nécessaires à l’architecture tape-à-l’oeil du centre-ville. Un rouage essentiel pour entretenir le lustre du pays idéalisé qui s’exhibe devant nos yeux depuis notre arrivée.

« Singapour, c’est le modèle par excellence pour la plupart des pays émergents qui veulent accélérer leur développement urbain », nous explique Laurence Côté-Roy, une géographe québécoise qui effectue un stage postdoctoral à la National University of Singapore. Le « modèle » dont elle parle ne reflète pas l’absolue réalité du pays. Il s’agit plutôt d’une construction abstraite, façonnée par un État « très proactif » pour mettre en vitrine ses bons coups. Des firmes de consultation parapubliques accueillent des délégations étrangères, souvent africaines, qui viennent observer les réalisations urbanistiques et industrielles du pays. Certains pays, comme le Rwanda, « achètent » ensuite le modèle singapourien.

Or voilà, Singapour s’enrichit et devient peu à peu « un modèle inatteignable » pour les pays émergents, selon la jeune universitaire. Le gouvernement veut maintenant exporter sa recette vers de nouveaux horizons : les pays riches. « Si vous êtes venus ici, c’est parce que le Québec se dit : ah, on pourrait peut-être apprendre de Singapour ! » nous fait remarquer Mme Côté-Roy. Comme journalistes, nous avons d’abord été attirés par l’image soigneusement élaborée du pays, et, avec nos reportages, nous contribuons à notre tour à la façonner. Il fallait donc proposer une image de Singapour qui puisse aider le Québec à adopter une trajectoire plus durable et plus prospère, sans négliger de montrer les limites du modèle.