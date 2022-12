Singapour rêve d’autonomie alimentaire

Ressusciter l’agriculture

Une jeune femme d’ethnie chinoise, vêtue d’un t-shirt rétro qui ferait fureur sur le Plateau-Mont-Royal, achève son assiette de poisson, assise seule avec son téléphone dans la main. Des familles malaises étirent un bon repas en ce samedi après-midi. Un homme se fraie un chemin à travers la cohue de cette halle culinaire du quartier Kallang, tâchant de ne pas renverser son bol de soupe fumante.

Les Singapouriens aiment manger. Chaque jour, ils s’assemblent dans les hawkers centers, des foires alimentaires où il fait bon d’engloutir à petit prix des mets chinois, malais, indiens, italiens, américains, turcs ou japonais. Au centre des kiosques, des tables sont à leur disposition, balayées par de puissants ventilateurs qui rafraîchissent l’ambiance de ces cafétérias en plein air.

Bien que typiquement singapouriennes, ces foires alimentaires ne servent que très peu d’aliments locaux. Le petit pays, de la taille des îles de Montréal et de Laval combinées, produit moins de 10 % de la nourriture consommée par ses 5,6 millions d’habitants. La pandémie de COVID-19 et la fragilisation des chaînes d’approvisionnement internationales ont suscité ici d’impératives discussions sur la sécurité alimentaire.

Avant même la pandémie, le gouvernement avait lancé un plan, nommé « 30 by 30 », visant à produire localement 30 % de la nourriture consommée à Singapour d’ici 2030. Les aliments visés en priorité sont les oeufs, les légumes et les produits de la mer. Les deux derniers secteurs bénéficient d’une production locale de seulement 4 % et 8 %, respectivement.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Il n’en a pas toujours été ainsi. À la fin des années 1960, quand le géographe québécois Rodolphe De Koninck planchait sur son doctorat au sujet du maraîchage à Singapour, la cité-État était autonome en porc et en poulet. Elle produisait par ailleurs la moitié de ses fruits, de ses légumes et de son poisson grâce à une agriculture « très intensive ».

« Il y avait une banlieue maraîchère très importante, couvrant 20 % de la superficie de l’île, qui était exploitée par des paysans chinois, des pisciculteurs, des éleveurs de porcs et de poulets. Ils pratiquaient des formes d’agriculture très combinées et très intensives : douze récoltes par année de légumes sur des terres engraissées grâce aux animaux », raconte le professeur en visite dans la cité du lion.

Aux yeux de l’État, ces activités étaient toutefois trop peu payantes pour le pays en pleine industrialisation. Par ailleurs, le territoire — une denrée rare à Singapour — devenait nécessaire pour la construction de logements sociaux dans les cités nouvelles en périphérie de la ville. L’élevage de porc, considéré trop polluant pour les eaux, fut pour sa part interdit par les autorités dans les années 1980.

Ainsi, après avoir orchestré la décroissance de l’agriculture, le gouvernement cherche maintenant à faire revivre le secteur avec de juteuses subventions aux entreprises. Il s’affaire également à diversifier les importations alimentaires du pays, qui achète désormais des poulets du Brésil et des oeufs de la Pologne, par exemple. L’État cherche ainsi à se mettre à l’abri de tout chantage géopolitique risquant d’affamer sa population.

Les intervenants de l’industrie alimentaire interrogés par Le Devoir sont unanimes : il sera très difficile, voire impossible, d’atteindre une autosuffisance de 30 % en 2030. Les innovations réalisées dans l’espoir d’atteindre cet objectif peuvent néanmoins outiller le reste du monde pour se nourrir de manière durable, sans gaspiller d’espace ni de ressources.

Un poulet synthétique

En entrée, « un avant-goût d’un monde frappé par les changements climatiques » : une soupe bouillonnante où flottent du champignon blanchâtre et translucide, des algues et des pétales de fleur. Il s’agit d’une allégorie d’une planète inondée, explique le chef Jeff à la petite tablée qui participe à un « souper immersif » dans un hôtel distingué d’Orchard Road.

Puis, le plat de résistance, l’antidote à ce risque planétaire — du moins, c’est la prétention : de la viande de culture. D’abord sous la forme d’une croquette de poulet accompagnée d’une gaufre, puis en brochette « satay », un plat très populaire ici. « Singapour est si petite, le gouvernement n’a pas le choix d’investir en technologie alimentaire », souligne le maître des fourneaux.

La cité-État est le premier pays au monde à avoir autorisé, en décembre 2020, la vente de viande de culture. Il s’agit de cellules animales — de poulet, en l’occurrence — produites en cuve. Le résultat de ce processus, semblable à la fermentation de la bière, est une bouillie rosâtre qui, au microscope, est indistinguable de véritable poulet… car il s’agit bien de véritables cellules animales.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Pour faire une pièce de viande de ces cellules, on mélange 30 % de protéines végétales au poulet de culture. En résulte une chair avec de courtes fibres, qui goûte bel et bien le poulet, mais qui offre peu de textures. C’est une viande blanche sans gras ni peau.

« Dans cette industrie, il y a plus de questions que de réponses. On cherche des solutions à des problèmes, c’est le fun », observe Aaron Yeo, 35 ans, directeur général de la filiale asiatique de Good Meat, en chaussant ses bottes à cap d’acier. Le jeune patron — chemise bien repassée, coiffure stylée et anglais impeccable — s’apprête à faire visiter le chantier de l’usine de démonstration de l’entreprise californienne.

Dès le début 2023, ces installations deviendront la plus grande usine de viande de culture dans le monde, produisant jusqu’à 20 000 kilos de poulet par année. La pièce maîtresse sera un bioréacteur de 6000 litres, qui frôlera le haut plafond. Les cellules de poulet transiteront d’une petite flasque à un plus grand bocal, puis à une petite cuve, et aboutiront dans ce grand réacteur. À chaque étape du processus de cinq semaines, elles se multiplieront.

La salle blanche, où se déroulera l’essentiel de la culture, n’est pas plus grande que le garage d’un mécanicien — d’où l’intérêt pour Singapour, qui importe l’essentiel de son poulet. L’État a « généreusement » soutenu l’entreprise en démarrage, explique M. Yeo. L’usine est établie dans Bedok Food City, un grand bâtiment industriel de cinq étages voué à l’industrie alimentaire où flotte une omniprésente odeur de sauce soya.

Bien des questions demeurent au sujet de la viande de culture, dont la vente, dans le monde, n’est encore autorisée que dans la cité du lion. Les glucides, les acides aminés, les gras et les vitamines qui nourrissent les cellules dans les cuves sont-ils d’origine durable ? Faut-il y balancer moins de calories que celles nécessaires pour nourrir des animaux ? L’énergie utilisée pour chauffer le mélange est-elle verte ? Les coûts de production se compareront-ils à ceux du poulet sur pattes ?

Les tenants de cette technologie très en vogue, investie par des dizaines d’entreprises dans le monde, pensent que faire « pousser » du poulet sans plumes, organes, ni squelette promet des gains. La réduction de la souffrance animale est par ailleurs au centre de leur argumentaire. Certains visent aussi le marché du boeuf, du canard, du crabe, du homard, etc. « Pensez aux voitures électriques : il y a 10 ans, personne ne pensait qu’elles pourraient s’imposer, dit le chef Jeff. Pour nous, c’est la même chose. »

Élevage de poissons sur la mer

Dirk Eichelberger et Michael Voigtmann travaillaient tous les deux dans l’industrie du plastique à Singapour, quand ils décidèrent, il y a une dizaine d’années, de se lancer dans la production d’algues microscopiques. Leur objectif : transformer ces algues en biodiésel. Toutefois, l’espace manquait cruellement sur la terre ferme pour établir leur usine. Pourquoi ne pas aller en mer ?

« Nous avons compris que la surface de la mer était un espace grandement sous-exploité », raconte M. Voigtmann, dans un bureau improvisé qui tangue un peu, mais pas assez pour donner le mal de mer. Cet espace vacant, les partenaires d’affaires l’ont maintenant conquis : les barges de Singapore Aquaculture Technologies (SAT) flottent à trois minutes de chaloupe de l’embarcadère de Lorong Halus.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Tôt dans l’aventure, les deux amis ont choisi de se réorienter vers la pisciculture. Sur le pont de leurs barges, désormais, huit grandes et profondes piscines de 175 mètres cubes servent de logis à des centaines de barramundis, un poisson indigène. Des bassins secondaires permettent la filtration et le traitement de l’eau, qui demeure en circuit fermé. Une employée lance des poignées de nourriture aux poissons. Quand vient l’heure de la cueillette, un gros tuyau aspire les animaux.

Faire cette production en cuve permet de soustraire les poissons des aléas de l’environnement, comme les floraisons d’algues toxiques. Par ailleurs, l’ensemble de l’oeuvre est précisément optimisé grâce aux données récoltées par de nombreux capteurs ; des caméras permettent même de compter les poissons et d’évaluer leur masse moyenne. On élève ici environ 1 % du poisson consommé à Singapour.

« Nous sommes prêts. Nous avons contribué en créant des fermes qui produisent efficacement du poisson. La prochaine étape, c’est d’en créer davantage, énonce M. Eichelberger avec son léger accent allemand. Nous ne sommes plus en mesure d’investir dans les infrastructures, mais nous pouvons former de la main-d’oeuvre, exploiter des fermes supplémentaires et ainsi produire autant de poissons que nécessaire. » Si le secteur privé est trop hésitant pour investir, l’État pourrait créer un « service public » responsable de la sécurité alimentaire, propose-t-il.

L’aquaculture n’est pas un phénomène nouveau, à Singapour. En fait, l’entreprise hypermoderne est établie dans une large baie dédiée à cette pratique. Depuis la massive plateforme d’acier de SAT, on aperçoit de petits radeaux rustiques faits de tôle, de madriers et de barils. Des cordes et des filets baignent tout autour. « Voici nos concurrents », désigne M. Voigtmann, sourire en coin. Ces installations sont celles d’aquaculteurs d’antan, des producteurs de moules, qui habitent sur leur radeau.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Un peu plus loin dans la baie flotte un autre mastodonte : la plateforme de pisciculture d’Aquaculture Centre of Excellence (ACE), une seconde entreprise qui veut produire du poisson de manière durable. Elle utilise un système ouvert, qui fait couler en continu de l’eau de mer dans les cuves. « L’eau est propre quand elle retourne à la mer. On enlève l’ammoniac, on enlève les débris », relève Leow Ban Tat, le p.-d.-g. de l’entreprise, alors que de l’eau en cours de traitement coule à gros bouillons sous la passerelle grillagée où il se tient.

Plusieurs brevets protègent ce concept que M. Leow espère voir essaimer un peu partout dans le monde. La principale spécificité du modèle réside dans sa hauteur de flottaison, très près du niveau de la mer, qui réduit la quantité d’énergie nécessaire pour pomper l’eau jusqu’aux cuves. Les panneaux solaires sur le toit suffisent, en théorie. La ferme est presque autosuffisante : elle doit seulement acheter de la nourriture pour ses protégés.

La jeune entreprise, généreusement soutenue par l’État dans le développement de sa technologie, espère produire cette année 150 tonnes en tout de bar, de vivaneau rouge, de fourfinger threadfin, de pompano doré, de carangue à grosse tête et de mérou. Le chef d’un petit bistrot français de Changi cuisine déjà avec ce poisson de première qualité. « Humm, un peu trop cuit », observe M. Leow après avoir goûté son assiette, ce midi-là.

Du maraîchage en serre

Dans la serre, un travailleur coupe prestement des bok choys, les dépose sur une balance, les ensache, puis dépose le produit prêt à vendre dans un bac. Le jeune homme, originaire du Bangladesh ou du Népal, transpire à grosses gouttes dans son polo vert à manches longues. Il s’essuie le front. Aujourd’hui, la température extérieure s’élève à 34 °C.

Devant lui, les plants montent lentement vers le plafond ; une autre rangée, à l’arrière, redescend tout aussi lentement. Du soleil pour tout le monde. Nous sommes dans une « ferme verticale » vitrée de neuf mètres de hauteur. Le concept, développé par l’entreprise Sky Greens, prend racine depuis plus d’une décennie dans le secteur agricole de Lim Chu Kang, à l’extrémité nord-ouest du pays.

« En utilisant notre technologie, Singapour pourrait être autosuffisante en légumes. Nous pourrions y arriver avec seulement 100 hectares », soutient Roshe Wong Kok Leong, le chef du développement de l’entreprise. Tournée vers l’international, la société a réalisé des projets en Chine, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, au Danemark et même au Canada.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Sky Greens est pourtant loin de rouler à fond de train à Singapour : les trois quarts de ses fermes verticales sont inutilisées, faute de main-d’oeuvre agricole. L’employeur n’a d’autre choix que de recruter à l’étranger. Les taxes foncières élevées et la bureaucratie compliquent également le développement de l’entreprise, relève M. Wong.

« Puisque le gouvernement dit que la sécurité alimentaire est très importante, que c’est une priorité nationale, il devrait ajuster ses politiques publiques en conséquence », fait-il valoir dans une salle de conférences. Dehors, des ouvriers s’activent à démanteler de vieilles fermes verticales. C’étaient des prototypes moins efficaces, explique le patron, et le prix actuel de l’aluminium est favorable à la revente…

À 30 kilomètres de là, Benjamin Ang, un horticulteur technophile, tente de développer une nouvelle génération d’agriculture intensive pour Singapour dans sa ferme expérimentale, Natsuki’s Garden. « J’ai lancé ce site en 2020, juste avant que le monde change du tout au tout », dit-il au moment où son chien, Natsuki, qui ressemble à un gentil renard, parte au galop dans une allée.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Au Québec, on dirait que ce jeune trentenaire est un « patenteux ». Sa serre, établie dans un centre d’agriculture urbaine du quartier Tiong Bahru, est coiffée d’un toit en forme de V qui évacue mieux la chaleur vers les côtés. Les murs de toutes les serres sont ici en moustiquaires ; le toit sert surtout à protéger les cultures des pluies torrentielles. M. Ang y cultive notamment des petites tomates grâce à un système hydroponique.

Le cerveau de sa serre, c’est le doseur permettant de précisément ajuster la concentration de chacun des nutriments dans l’eau qui abreuve ses légumes. C’est lui qui l’a créé avec son imprimante 3D. Un peu plus loin, ses légumes racines poussent dans un terreau plus léger que celui offert sur le marché, mieux adapté à l’humidité tropicale, dont il a lui-même élaboré la recette.

Le fermier, qui n’utilise aucun pesticide, tire sur des feuilles qui émergent du terreau : deux carottes, une orange et une rouge, en jaillissent. Ici, ce sont des légumes exotiques, mésadaptés au climat. « Je suis pas mal certain que je suis le premier à avoir réussi à cultiver une carotte à Singapour », avance-t-il. En général, son approche consiste à avancer lentement, mais sûrement.

M. Ang est convaincu qu’un virage vers une agriculture en serre est incontournable à Singapour, notamment pour améliorer la productivité. Il croit toutefois que la rareté des terres est un problème exagéré. « Bien des terrains seraient disponibles pour faire de l’agriculture. À mon avis, le principal problème est le manque d’expertise », souligne-t-il.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.