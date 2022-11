Le bilan du séisme à Java en Indonésie passe à 268 morts

Le bilan du séisme qui a secoué l’île indonésienne de Java est grimpé à 268 morts mardi alors que d’autres corps ont été retrouvés sous des bâtiments effondrés. Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues, a aussi annoncé l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes.

Le chef de l’agence, Suharyanto, qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu’un seul nom, a déclaré aux journalistes que 1083 autres personnes avaient été blessées lors du tremblement de terre de magnitude 5,6 qui a frappé lundi après-midi près de la ville de Cianjur.

Le tremblement de terre a précipité des habitants terrifiés dans les rues, certains couverts de sang et de débris, et a provoqué l’effondrement de bâtiments autour de la zone rurale.

En plus des décès, les autorités ont signalé que plus de 300 personnes ont été grièvement blessées et au moins 600 autres ont subi des blessures mineures.

Dans le village de Cijedil, au nord-ouest de Cianjur, le séisme a déclenché un glissement de terrain qui a bloqué les rues et emporté plusieurs maisons. Une vingtaine de personnes manquent toujours à l’appel, a déclaré le chef de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage, Henri Alfiandi.

La plupart des personnes décédées sont des élèves des écoles publiques qui avaient terminé leurs cours pour la journée et suivaient des cours supplémentaires dans des écoles islamiques lorsque les bâtiments se sont effondrés, a déclaré le gouverneur de Java, Ridwan Kamil.

Le président Joko Widodo s’est rendu mardi à Cianjur pour rassurer la population sur la réponse du gouvernement pour rejoindre les personnes dans le besoin.

« En mon nom et au nom du gouvernement, j’aimerais exprimer mes sincères condoléances aux victimes et à leurs familles dans ce tremblement de terre de Cianjur », a-t-il déclaré après avoir rendu visite aux survivants dans des abris sur un terrain de soccer.

Il s’est engagé à reconstruire les infrastructures, y compris le pont principal reliant Cianjur à d’autres villes, et à fournir une aide financière au gouvernement.

Le tremblement de terre a frappé à une profondeur de 10 kilomètres, et s’est également fait ressentir jusque dans la grande région de Jakarta, à environ trois heures de route.

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur l’arc des volcans et des lignes de faille dans le bassin du Pacifique connu sous le nom de « Ceinture de feu ».