Nancy Pelosi défie Pékin et arrive à Taïwan

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan mardi soir, en dépit des avertissements de Pékin concernant de graves conséquences.

Elle devient la plus importante dirigeante américaine à visiter ce que Pékin considère être une province rebelle de la Chine continentale en 25 ans.

La visite de Mme Pelosi a fait grimper d’un cran les tensions entre la Chine et les États-Unis. La Chine prétend que Taïwan lui appartient et menace occasionnellement de l’annexer par la force, et elle considère toute visite par un dirigeant étranger comme une reconnaissance de l’indépendance de l’île.

La Chine avait prévenu de « mesures déterminées et fortes » si Mme Pelosi allait de l’avant avec sa visite.

Le ministère chinois de la Défense a déclaré mardi soir que la Chine mènerait une série d’opérations militaires ciblées pour « sauvegarder la souveraineté nationale » en réponse à la visite de Mme Pelosi. Le ministère s’est engagé à « contrecarrer résolument les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d’“indépendance de Taïwan” ».

« Jouer avec le feu »

Le gouvernement Biden n’a pas explicitement exhorté Mme Pelosi à annuler la visite, tout en cherchant à assurer à Pékin qu’il ne signalerait aucun changement dans la politique américaine à Taïwan.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la trahison de Washington « sur la question de Taïwan ruine sa crédibilité nationale ».

« Certains politiciens américains jouent avec le feu sur la question de Taïwan, a déclaré M. Wang dans un communiqué. Cela n’aura certainement pas un bon résultat. L’exposition du visage intimidant de l’Amérique le montre à nouveau comme le plus grand saboteur de la paix au monde. »

Mme Pelosi a déclaré dans un communiqué juste après son arrivée que la visite de la délégation américaine « honore l’engagement indéfectible de l’Amérique à soutenir la démocratie dynamique de Taïwan ».

« Notre visite est l’une des nombreuses délégations du Congrès à Taïwan — et cela ne contredit en rien la politique américaine de longue date », a-t-elle déclaré.

L’avion de Mme Pelosi et de son entourage était parti de Malaisie plus tôt mardi, après une brève escale pour rencontrer le premier ministre Ismail Sabri Yaakob.

Des barrières de sécurité ont été érigées autour de l’hôtel Grand Hyatt de Taipei où Mme Pelosi devrait descendre.

Peu de temps avant l’arrivée prévue de Mme Pelosi, la presse officielle chinoise a rapporté que deux chasseurs chinois Su-35 « traversaient » le détroit qui sépare la Chine continentale de Taïwan. On ne sait pas où ils se dirigeaient ou quelle était leur mission.

Des pirates informatiques non identifiés ont réussi à temporairement paralyser le site Internet du bureau de la présidence de Taïwan mardi soir.

Mme Pelosi doit se rendre au Japon et en Corée du Sud au cours des prochains jours.