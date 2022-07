Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a dit vendredi « ne pas trouver de mots » après l’assassinat par balles de l’ancien chef du gouvernement Shinzo Abe en pleine campagne électorale à Nara (ouest du pays), à l’âge de 67 ans.

« Je priais pour que sa vie soit sauvée, mais malgré cela, j’ai appris la nouvelle [de sa mort]. C’est vraiment regrettable. Je ne trouve pas de mots. Je présente mes sincères condoléances et prie pour que son âme repose en paix », a déclaré M. Kishida, très ému, aux journalistes.

Premier ministre en 2006-2007 puis de 2012 à 2020, M. Abe prononçait un discours en fin de matinée près d’une gare à Nara lors d’un rassemblement de campagne électorale en vue des élections sénatoriales de dimanche quand il a été mortellement blessé, atteint par deux balles au cou.

« Pendant cette période électorale, un acte barbare a été commis, prenant la vie de l’ancien premier ministre Abe. C’est impardonnable. Nous condamnons [cet acte] une fois de plus, dans les termes les plus forts », a ajouté M. Kishida.

Les préparatifs électoraux se poursuivront, a précisé M. Kishida, car « nous devons absolument défendre les élections libres et équitables, qui sont le fondement de la démocratie » et « nous ne céderons jamais à la violence », a-t-il déclaré.

M. Abe a porté « une lourde responsabilité en tant que premier ministre pendant huit ans et huit mois, la plus longue période dans l’histoire du gouvernement constitutionnel », a ajouté M. Kishida.

« Il a guidé le pays face à une situation intérieure et internationale difficile, grâce à ces capacités exceptionnelles de leadership et ses capacités de dirigeant ».

Actuel leader du Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste au pouvoir), M. Kishida avait été proche de M. Abe, dont il avait été le ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2017.

Les réactions des dirigeants internationaux

« Démocrate », « visionnaire » : de l’Asie à l’Occident, les dirigeants du monde entier ont rendu hommage vendredi à l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe et exprimé leur émotion après son assassinat.

L’Inde a décrété une journée de deuil national samedi en « solidarité » avec les Japonais.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déploré la perte d’un « dirigeant visionnaire » qui « a porté les relations entre […] les États-Unis et le Japon, aux niveaux les plus élevés ».

« Je vous souhaite […] du courage face à cette lourde perte irréparable », a déclaré le président russe, Vladimir Poutine, dans un télégramme de condoléances adressé à la mère et à la veuve de Shinzo Abe, selon un communiqué du Kremlin. « De beaux souvenirs de cet homme remarquable resteront pour toujours dans les coeurs de ceux qui le connaissaient », a-t-il souligné.

L’ambassade de Chine au Japon a dit combien la Chine était « choquée » par l’attaque. « L’ancien premier ministre Abe a contribué à l’amélioration et au développement des relations sino-japonaises. Nous exprimons nos condoléances à l’occasion de son décès et exprimons notre sympathie et notre sollicitude à l’égard de sa famille », a déclaré un porte-parole de l’ambassade.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est dit « profondément attristé par ce meurtre odieux », saluant « un défenseur de la démocratie », « mon ami et collègue depuis de nombreuses années ». Le Japon est un partenaire clé de l’Alliance.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé sur Twitter le « meurtre lâche et brutal » d’un « grand démocrate et défenseur d’un ordre mondial multilatéral », dont l’attaque « choque le monde entier ».

« Je ne comprendrai jamais le meurtre brutal de ce grand homme. Japon, les Européens partagent votre deuil », a réagi de son côté le président du Conseil européen, Charles Michel, sur le même réseau social.

« L’Italie est bouleversée par le terrible attentat qui frappe le Japon et son débat démocratique libre », a réagi le chef du gouvernement italien, Mario Draghi.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s’est dit « stupéfait et profondément attristé », assurant être « aux côtés du Japon en ces heures difficiles ».

« C’est avec horreur que j’ai appris la nouvelle […] », a réagi l’ex-chancelière Angela Merkel, se remémorant son « plaisir à travailler » avec un homme avec lequel la relation était « empreinte de confiance ».

« Le Japon perd un grand premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et oeuvra à l’équilibre du monde », a réagi le président français, Emmanuel Macron.

« Je garde un excellent souvenir de notre amitié et du travail que nous avons accompli ensemble », a déclaré le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, condamnant une attaque « lâche ».

« Incroyablement triste pour Shinzo Abe. Nombreux sont ceux qui se souviendront du leadership mondial dont il a fait preuve en des temps difficiles », a tweeté le premier ministre démissionnaire britannique, Boris Johnson.

« J’adresse ma sympathie et mes condoléances à sa famille et au peuple japonais pour la perte de leur premier ministre resté le plus longtemps au pouvoir et homme politique respecté », a déclaré le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, dans un communiqué, condamnant un « acte criminel inacceptable ».

Le premier ministre indien, Narendra Modi, a décrété une journée de deuil national samedi dans son pays en l’honneur de Shinzo Abe.

« Je suis choqué et attristé au-delà des mots par la disparition tragique de l’un de mes plus chers amis, Shinzo Abe », a-t-il écrit sur Twitter. « Nous sommes solidaires de nos frères et soeurs japonais dans ce moment difficile ».

« Je suis profondément attristé par la perte de mon cher ami Abe », a réagi le président turc, Recep Tayyip Erdogan. « Je condamne ceux qui ont perpétré cette attaque odieuse ».