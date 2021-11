Peng Shuai réapparaît en public à Pékin

La joueuse de tennis chinoise Shuai Peng est réapparue en public dimanche lors d’un tournoi junior à Pékin, selon des photos publiées par les organisateurs de celui-ci.

Le message de l’Omnium de Chine sur le service de réseaux sociaux Weibo ne fait aucune mention d’une disparition ou de l’accusation d’agression sexuelle formulée par Peng, envers un haut dirigeant du Parti communiste.

Peng est montrée à côté d’un court, envoyant la main et signant des balles de tennis surdimensionnées pour des jeunes.

Cela est dans la foulée d’une annonce faite samedi par le rédacteur en chef d’un journal du parti sur Twitter, à l’effet que Peng serait bientôt vue en public.

Peng a accusé ce mois-ci Zhang Gaoli, membre du comité permanent du parti au pouvoir jusqu’en 2018, de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec lui.

Le silence du gouvernement en réponse aux demandes d’avoir des informations sur son sort a suscité des appels au boycott des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, en février.

La WTA a menacé de retirer des événements à la Chine à moins qu’on s’assure que Peng soit en sécurité.

« Notre principale préoccupation est la sécurité et le bien-être de Peng Shuai, a affirmé dimanche Dave Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis et membre du Comité international olympique, dans un communiqué. Les vidéos d’elle ce week-end semblent être une étape positive, mais nous continuerons à chercher un contact direct et la confirmation de Peng Shuai elle-même qu’elle est en sécurité et en bonne santé. »

Vendredi, un porte-parole du gouvernement chinois a dit ne pas être au courant du tollé.

Le rédacteur en chef du journal du parti Global Times, Hu Xijin, a écrit samedi sur Twitter que Peng « restait libre chez elle » et « se présenterait en public et participerait bientôt à certaines activités ».

Le parti au pouvoir n’a donné aucune indication s’il enquêtait sur l’accusation de Peng contre Gao, 75 ans, qui a quitté le Comité permanent en 2018 et a largement disparu de la vie publique.

Steve Simon, président-directeur général de la WTA, a exprimé sa préoccupation pour la sécurité de Peng après que Hu ait publié samedi deux vidéos qui semblaient la montrer dans un restaurant.

« Bien qu’il soit positif de la voir, on ne sait toujours pas si elle est libre et capable de prendre des décisions et d’agir par elle-même, sans coercition ni ingérence extérieure. Cette vidéo à elle seule est insuffisante, a déclaré Simon. Notre relation avec la Chine est à la croisée des chemins. »

Le Comité international olympique est resté silencieux sur le statut de Peng, qui a participé à trois Jeux olympiques.