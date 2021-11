New Delhi ferme ses écoles et envisage un confinement

New Delhi a ordonné samedi la fermeture des écoles pour une semaine et envisage d’instaurer un confinement pour protéger la population d’un nuage de pollution.

« À partir de lundi, les écoles seront fermées pour que les enfants n’aient pas à respirer de l’air pollué », a déclaré à la presse le ministre en chef de la capitale indienne, Arvind Kejriwal.

Peuplée de 20 millions d’habitants, la capitale indienne est la plus polluée au monde selon un rapport de l’organisation suisse IQAir publié en 2020, en raison de ses usines, de son trafic et des feux agricoles allumés chaque hiver.

Samedi, la Cour suprême a suggéré d’imposer un confinement à Delhi pour lutter contre la détérioration de la qualité de l’air. « Sinon comment allons-nous pouvoir vivre ? », a déclaré le juge en chef N.V. Ramana.

M. Kejriwal a déclaré que son gouvernement examinerait cette proposition après avoir consulté les parties prenantes. « Un confinement pour cause de pollution n’a jamais eu lieu auparavant. Ce sera une mesure extrême », a-t-il déclaré.

Les travaux de construction seront à l’arrêt durant quatre jours, à partir de dimanche, pour cesser les émissions polluantes depuis des sites en plein air, a-t-il annoncé. Les fonctionnaires doivent télétravailler, et les entreprises privées ont été invitées à le faire autant que possible.

Le Bureau central de contrôle de la pollution a demandé vendredi aux habitants de « limiter les activités de plein air » et a conseillé aux autorités gouvernementales de se préparer « à la mise en œuvre de mesures d’urgence ».

Il a ajouté que la mauvaise qualité de l’air serait probablement maintenue au moins jusqu’au 18 novembre à cause de « vents faibles et de conditions calmes pendant la nuit ».

Samedi, les niveaux de particules PM 2,5 — les plus petites et les plus nocives, qui peuvent pénétrer dans la circulation sanguine — ont dépassé 300 sur l’indice de qualité de l’air. C’est 20 fois la limite maximale quotidienne recommandée par l’Organisation mondiale de la santé.

Les hôpitaux ont signalé une forte augmentation du nombre de patients se plaignant de difficultés respiratoires, a rapporté le quotidien Times of India.

« Nous recevons 12 à 14 patients par jour aux urgences, principalement la nuit, lorsque les symptômes provoquent des troubles du sommeil et de la panique », a déclaré au journal le docteur Suranjit Chatterjee des hôpitaux Apollo.

Incendies agricoles

Le gouvernement de New Delhi s’est engagé depuis des années à assainir l’air de la ville.

L’incinération des déchets agricoles dans les États voisins de New Delhi s’est poursuivie malgré une interdiction de la Cour suprême.

Des dizaines de milliers d’agriculteurs autour de la capitale brûlent leurs chaumes — ou résidus de culture — au début de chaque hiver, en nettoyant les champs des rizières récemment récoltées pour faire place au blé. Selon les données du gouvernement, le nombre d’incendies agricoles de cette saison a été le plus élevé de ces quatre dernières années.

Au début de cette année, le gouvernement de New Delhi a inauguré son premier purificateur d’air géant contenant 40 ventilateurs qui pompent 1000 mètres cubes d’air par seconde à travers des filtres.

Cette installation, d’une valeur de 2 millions de dollars, réduit de moitié la quantité de particules nocives dans l’air, mais uniquement dans un rayon d’un kilomètre carré, selon les ingénieurs.