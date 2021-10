Un million de cas de COVID-19 en Russie, le quart sont hospitalisés

Acculée à une 4e vague meurtrière, la fédération russe essuie le plus important assaut du coronavirus depuis le début de la pandémie. Échos de Moscou.

Un quart de million de patients hospitalisés, des records de mortalité, des hôpitaux débordés : une flambée de cas de COVID-19 déferle sur le pays, où président Vladimir Poutine s’apprête à mettre en congé forcé des millions de travailleurs pour juguler cette 4e vague. La Dre Guzel Ulumbekova, directrice de l’École supérieure d’organisation et de gestion de la santé de Russie, jointe à Moscou, trace un portrait de la situation.

« Aujourd’hui, nous avons plus d’un million de patients infectés par le coronavirus à travers le pays, dont plus de 250 000 sont hospitalisés. Au total, plus de 600 000 médecins et infirmières travaillent avec ces patients (selon les données du ministère de la Santé de la Russie). Avant cette vague, l’incidence ne dépassait pas 23 000 cas par jour (novembre 2020), mais aujourd’hui nous avons plus de 34 000 cas par jour », a-t-elle expliqué au Devoir. À titre comparatif, les États-Unis, comptant 186 millions d’habitants de plus, ont franchi un sommet de 98 000 hospitalisations à la mi-septembre.

Selon la Dre Ulumbekova, la situation actuelle exerce un stress énorme sur le système de santé russe et retarde le traitement des patients atteints d’autres maladies chroniques.

Avec un record quotidien de 1023 décès et 34 000 infections recensé mercredi, la présente vague a atteint un seuil inégalé depuis le début de la pandémie. Selon le Moscow Times, le système de santé approche de son point de saturation, avec 87 % des lits disponibles consacrés à la COVID-19 occupés. Dans la région de Saratov, à plus de 700 km au sud-est de Moscou, plusieurs hôpitaux débordés ont dû refouler des patients dans les corridors, a expliqué mercredi Oleg Kostin, ministre de la Santé de la région.

La sévérité de la présente vague est étroitement liée au fait que moins du tiers de la population russe est adéquatement vaccinée. Et ce malgré le fait que le pays dispose quatre vaccins russes efficaces. La Dre Ulumbekova dit d’ailleurs trouver la situation actuelle en terme de vaccination « complètement incompréhensible ! »

« Les gens prennent ce virus au sérieux, mais je ne comprends pas qu’ils ne se fassent pas vacciner. Pour moi, ça n’a aucun sens », déplore-t-elle.

Le paradoxe russe

Premier pays à avoir développé un vaccin contre la COVID — le Spoutnik V —, la Russie en compte deux autres (CoviVax et EpiVacCorona) et un quatrième, le « Spoutnik Light », qui nécessite une seule injection, explique Guzel Ulumbekova.

Malgré tout, la fédération russe demeure en queue de peloton en terme de vaccination, et fait moins bien que de tout petits pays comme le Belize (dont 36 % de la population totale est adéquatement vaccinée), la Colombie (38 %) ou la Thaïlande (36 %).

Les efforts déployés autour des campagnes de vaccination ont été trop timides et trop peu nombreux, affirme la directrice de l’École supérieure d’organisation et de gestion de la santé de Russie. « Malheureusement, les gens sont encore hésitants face au vaccin. Il n’y a pas eu assez de campagnes convaincantes et de propagande systémique. »

Pour renverser la tendance actuelle, il faudrait rapidement hausser le taux de vaccination, implanter des mesures sanitaires strictes, comme l’exigence d’un code QR pour accéder à plusieurs lieux publics, exiger le port du masque de façon stricte, interdire des événements publics et imposer le télétravail à certaines catégories de travailleurs, pense-t-elle. « Mais il s’agit d’une opinion purement personnelle », insiste-t-elle.

Le président russe, Vladimir Poutine, est allé dans cette direction mercredi en décrétant une semaine nationale de congé du 30 octobre au 7 novembre coïncidant avec le congé scolaire, pour inciter les 144 millions de Russes de rester au bercail. Le leader soviétique a déjà recouru par le passé aux « congés payés » pour ralentir le rythme des infections.

« Aujourd’hui, de nombreux dirigeants des régions de la Russie ont recommandé aux gens de faire du travail à distance pendant deux semaines. Des mesures seront prises pour soutenir les entreprises. Les gens sont de plus en plus fatigués et ont besoin de voir que l’économie s’améliore. C’est un équilibre très difficile à atteindre », affirme la Dre Ulumbekova.

Toujours méfiants face aux vaccins, les Russes en sont les premiers à en payer le prix. Selon cette médecin moscovite, 90 % des patients hospitalisés à l’heure actuelle ne sont pas vaccinés, et 30 % sont des jeunes. « Il n’y a pas de pénurie d’équipements, mais certainement une de personnel », ajoute la Dre Ulumbekova.

Le site OurWorldindata.org évalue que le taux de décès lié à la COVID-19 en Russie depuis une semaine a atteint plus 6,7 par million d’habitants, soit trois fois plus que celui du Royaume-Uni, et environ 10 fois celui rapporté dans des pays comme l’Allemagne, la France, l’Italie ou l’Espagne. Aussi fortement touchés, les États-Unis accusent un taux de décès par COVID d’environ 5 par million d’habitants.

Appel à l’aide

Jusqu’ici, la vie suivait son cour à peu près normal dans les deux villes du pays les plus touchées par les infections, Moscou et Saint-Pétersbourg, malgré le port du masque obligatoire. Mais mardi, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, s’est résolu à hausser à 80 % le nombre d’employés de la fonction publique à être vaccinés, un seuil d’abord fixé à 60 %. Dès le 25 octobre, tous les Moscovites de plus de 60 ans non vaccinées devront rester confinées à domicile, et ce, jusqu’au 25 février. Le tiers des employés des entreprises seront maintenus en télétravail. La veille, il avait haussé le ton en instaurant des amendes aux usagers négligeant de bien porter leur masque dans les transports publics.

Dans la 2e ville du pays, Saint-Pétersbourg, un passeport sanitaire sera requis dès le 1er novembre afin d’accéder aux événements culturels ou sportifs. À la mi-novembre, la présentation de ce passeport sera étendue aux piscines, aux gymnases, aux théâtres et aux musées, et aux restaurants et autres commerces le 1er décembre.

À ce jour, 39 régions sur 85 ont imposé la vaccination obligatoire de certains travailleurs, ou instauré un forme de passeport sanitaire pour accéder à certains lieux publics.

Le tribut de la pandémie sur la population russe pèse déjà très lourd, avec plus 230 000 morts officiellement recensés depuis mars 2020, ce qui en fait le pays le plus endeuillé d’Europe. Plus de 1100 travailleurs de la santé y sont décédés au cours des 6 premiers mois de 2021. L’Institut Rosstat, qui calcule différemment la mortalité liée au coronavirus, établit quant à lui à près de 420 000 les décès attribuables à la pandémie.