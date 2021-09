Le Cambodge commence à vacciner les enfants à partir de six ans

Le Cambodge a commencé vendredi à vacciner les enfants dès l’âge de six ans contre le coronavirus, bien que l’OMS n’ait encore approuvé aucun vaccin pour les moins de 12 ans.

Le pays d’Asie du Sud-Est a été salué pour sa campagne de vaccination, avec 98 % des adultes ayant reçu au moins une dose à ce jour, selon le ministère cambodgien de la Santé.

Vendredi, le petit-fils du premier ministre Hun Sen a été parmi les premiers enfants à recevoir une dose du vaccin chinois Sinovac devant des journalistes à Phnom Penh.

« Il est nécessaire que nous fassions cela car nous devons prendre de l’avance », a déclaré Hun Sen.

Le royaume prévoit d’administrer deux doses de Sinovac aux enfants âgés de six à 12 ans, ainsi qu’une dose de rappel plus tard.

Le Sinovac a été approuvé pour les adultes dans plus de 50 pays, mais jusqu’ici seule la Chine a autorisé son utilisation chez les enfants et a récemment commencé à le donner à des millions de jeunes de trois ans et plus.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les bénéfices d’une vaccination des moins de 12 ans ne sont pas encore prouvés.

« Il est nécessaire de disposer de davantage de données sur l’utilisation des différents vaccins Covid-19 chez les enfants pour pouvoir formuler des recommandations générales », a déclaré l’agence sanitaire des Nations unies.

Une étude mondiale sur l’efficacité du vaccin Sinovac chez les jeunes âgés de six mois à 17 ans a été lancée la semaine dernière.

La recherche portera sur 14 000 enfants et adolescents en Afrique du Sud, au Chili, au Kenya, en Malaisie et aux Philippines.

Mais Hun Sen, l’homme fort qui dirige le Cambodge depuis plus de trois décennies, a rejeté les préoccupations en matière de sécurité.

« Le Cambodge a le devoir de protéger la vie de ses habitants et a le devoir de rouvrir l’économie, y compris l’éducation », a-t-il déclaré.

Les écoles de certaines régions du pays à faible risque ont rouvert cette semaine et Hun Sen a déclaré qu’un projet pilote visant à rouvrir les frontières aux touristes était à l’étude.

Les visiteurs seraient exemptés de la quarantaine de 14 jours, mais devraient rester dans certaines provinces pendant au moins sept jours.