Une attaque au couteau fait au moins dix blessés à Tokyo

Un homme armé d’un couteau a blessé au moins dix personnes à bord d’un train de banlieue, vendredi à Tokyo,avant de prendre la fuite et d’être arrêté par la police, selon ce que rapportent les médias et les dirigeants du pays.

Le diffuseur public NHK précise que deux passagers ont été blessés grièvement. Le suspect aurait laissé son arme sur place avant de s’enfuir, et il aurait été arrêté à Tokyo un peu plus tard.

Les secouristes ont indiqué que neuf des dix passagers ont été conduits vers des hôpitaux à proximité, tandis que la dixième victime a pu rentrer chez elle.

Des images diffusées par NHK montrent des voitures de police et des agents en uniforme dans la rue où l’individu aurait été arrêté.

Un témoin a raconté que les passagers paniqués ont tenté de s’enfuir dès que le train s’est arrêté. Un autre témoin a dit à NHK avoir vu des passagers ensanglantés sortir d’un train, pendant qu’un annonceur cherchait des médecins ou des passagers qui auraient des serviettes.

Selon NHK, le suspect est entré dans un dépanneur et a déclaré qu’il en avait assez de courir. Le gérant a appelé la police après avoir remarqué le sang sur ses vêtements. Le suspect serait âgé d’une vingtaine d’années.

L’attaque s’est produite près de la station de Seijogakuen, selon le transporteur Odakyu Electric Railway. Cette ligne se trouve principalement à l’extérieur, mais elle plonge sous terre à l’endroit de l’incident.

La police a refusé de commenter et on ne dispose pas pour le moment de plus de détails.