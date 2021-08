Entre répression et pandémie, le Myanmar marque les six mois du coup d’État

Passage en force

Le 1er février, l’armée arrête Aung San Suu Kyi, assignée à résidence, et met fin à une parenthèse démocratique de dix ans après près d’un demi-siècle de régime militaire. Le putsch suscite un concert de protestations internationales, du pape François au président américain Joe Biden. Le 3, l’ancienne cheffe du gouvernement civil est inculpée pour avoir importé illégalement des talkies-walkies. La junte impose des coupures Internet et bloque Facebook, principal outil de communication dans le pays.

Fronde inédite

Des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues. Le 9 février, la police ouvre le feu, faisant une première victime, Mya Thwate Thwate Khaing, décédée quelques jours plus tard. Une grève générale est décrétée, rapidement suivie par des dizaines de milliers de travailleurs (enseignants, médecins, ingénieurs, fonctionnaires, etc.). Six mois après le coup d’État, beaucoup sont en fuite et n’ont toujours pas repris le travail.

Sanctions

Le 10 février, Washington annonce des sanctions ciblées contre des responsables militaires, dont le chef de la junte, Min Aung Hlaing. Des mesures coercitives supplémentaires sont imposées dans les mois suivants par les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Étau judiciaire

Le 16 février, Aung San Suu Kyi est de nouveau inculpée pour ne pas avoir respecté des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. D’autres inculpations suivront pour violation d’une loi sur les secrets d’État, sédition, corruption… Tirs à balles réelles, détentions arbitraires, mauvais traitements : la répression à l’égard des manifestants s’intensifie de jour en jour.

Répression meurtrière

Le 12 mars, un expert des droits de la personne de l’ONU accuse les militaires de « crimes contre l’humanité ». La junte se défend, affirmant qu’elle ne tolérera pas « l’anarchie » provoquée par les contestataires. Le 27 mars, « Journée des forces armées », plus de 100 civils sont tués à travers le pays, le bilan quotidien le plus lourd depuis le coup d’État.

Risque de guerre civile

Le 31 mars, une faction rebelle Karen installée dans l’est du pays attaque une base de l’armée qui riposte par des raids aériens, une première depuis plus de 20 ans dans cette région. Le même jour, un envoyé des Nations unies demande au Conseil de sécurité d’agir pour empêcher le pays de sombrer dans la guerre civile. Les affrontements se poursuivent. À ce jour, plus de 200 000 civils ont été déplacés, d’après le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Gouvernement de résistance

Le 16 avril, des députés déchus, entrés en clandestinité, forment un « gouvernement d’unité nationale » (NUG). Des milices citoyennes, les forces de défense du peuple, sont mises en place pour mener des attaques ciblées contre les militaires.

Divisions internationales

Le 24 avril, les dirigeants de l’Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) tiennent un sommet sur la crise, auquel ils convient Min Aung Hlaing, et appellent à la fin des violences. Quelques jours plus tard, la junte inflige au bloc un camouflet, annonçant que ses « suggestions » ne seront prises en compte que « lorsque la situation sera redevenue stable ». Le 30 avril, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte sa quatrième déclaration commune depuis la crise. Mais la junte peut s’appuyer aux Nations Unies sur Pékin et Moscou, ses alliés traditionnels.

Procès

Un premier procès contre Aung San Suu Kyi, 76 ans, s’ouvre le 14 juin, et des observateurs dénonçent « une procédure spectacle uniquement motivée par des raisons politiques ». D’autres procès devraient être organisés contre l’ex-dirigeante qui risque de longues années de prison.

Flambée épidémique

À partir de la mi-juin, le pays, qui manque d’oxygène, de lits d’hôpitaux et de vaccins, est confronté à une vague de coronavirus sans précédent. De nombreux malades refusent de se rendre dans les hôpitaux désertés par les soignants toujours en grève. Le 18 juin, l’Assemblée générale de l’ONU adopte une résolution non contraignante pour « empêcher l’afflux d’armes » vers le Myanmar.

Annulation des élections

Le 26 juillet, la junte annule les résultats des législatives de novembre 2020, remportées massivement par la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d’Aung San Suu Kyi, assurant que plus de 11 millions de cas de fraude ont été détectés, ce que dément le parti. Le 1er août, Min Aung Hlaing promet la tenue d’un scrutin « multipartite et démocratique […] d’ici août 2023 ».