Déjà matraquée par la COVID-19, l’Inde attend l’arrivée du cyclone «Tauktae»

Un puissant cyclone qui tourbillonne dans la mer d’Oman devrait toucher la côte ouest de l’Inde au cours des prochaines heures.

Les responsables locaux tentent d’évacuer des centaines de milliers de personnes et ont dû interrompre la campagne de vaccination.

Le cyclone Tauktae, qui a déjà fait six morts dans le sud de l’Inde, est attendu lundi soir dans l’État du Gujarat avec des vents de 175 km/h, selon les autorités météorologiques indiennes. Les météorologues ont mis en garde contre les dégâts qui pourraient être causés par les vents, les pluies diluviennes et les inondations.

La puissante tempête arrive au moment où l’Inde combat l’une des pires éclosions de coronavirus de la planète, et on craint que chaque catastrophe ne vienne aggraver l’autre. Le cyclone a déjà entraîné la suspension de certains efforts de vaccination et le virus pourrait se propager plus facilement dans des refuges d’urgence bondés.

Les mesures de confinement, quant à elles, pourraient interférer avec les opérations de secours après la tempête. Le cyclone pourrait détruire des routes et sectionner des chaînes d’approvisionnement cruciales pour acheminer les vaccins et les équipements médicaux jusqu’aux patients.

Dans le Gujarat, la campagne de vaccination a été suspendue pour deux jours et les dirigeants essaient d’évacuer des centaines de milliers de personnes vers des refuges d’urgence. Le ministre en chef de l’État, Vijay Rupani, a demandé aux responsables de s’assurer que l’approvisionnement en oxygène des hôpitaux ne serait pas interrompu.

Dans le Maharashtra, les activités ont été suspendues pendant plusieurs heures à l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai.

Les bateaux de pêche au large des côtes des deux États sont rentrés à leur port. Des milliers de secouristes, des navires et des avions ont été déployés en vue d’éventuelles opérations de secours.

Le directeur de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour le sud de l’Asie, Udaya Regmi, a dit que le cyclone est « une double catastrophe » pour des familles qui ont déjà été touchées par la COVID-19 et par la perte de leurs proches. « Les impacts potentiels du cyclone Tauktae sont épeurants, alors que cette tempête monstrueuse menace l’État du Gujarat. Tout doit être mis en œuvre pour protéger les gens de cette tempête dangereuse et de la pandémie qui fait rage », a-t-il dit.

La côte occidentale de l’Inde est habituée aux cyclones destructeurs, que les changements climatiques rendent plus puissants plutôt que plus fréquents.

En mai 2020, une centaine de personnes ont été tuées quand le cyclone Amphan a ravagé la région, privant des millions de résidents d’électricité. Il s’agissait de la tempête la plus puissante à fouetter l’Inde en plus de 10 ans.