La Chine est balayée par sa pire tempête de sable en 10 ans

La capitale de la Chine et une vaste portion du nord du pays ont été balayées lundi par la pire tempête de sable des 10 dernières années, ce qui a notamment entraîné l’annulation de centaines de vols.

Des gratte-ciel ont été effacés par le sable et la poussière au centre-ville de Pékin. La circulation automobile a été paralysée et quelque 400 vols annulés par les vents forts et la faible visibilité dans les deux aéroports de la ville.

Le Centre national de météorologie a expliqué lundi que la tempête a pris naissance dans le désert de Gobi, en Mongolie Intérieure, où on a recommandé la fermeture des écoles et accentué le service d’autobus pour réduire l’exposition de la population au mauvais temps.

De telles tempêtes se développent régulièrement au printemps, quand le sable provenant de déserts dans l’ouest est soufflé vers l’est, touchant des régions aussi éloignées que le nord du Japon.

Une campagne massive de plantation d’arbres et d’arbustes a réduit l’impact dans d’autres secteurs du pays au cours des dernières années, mais l’expansion des villes et des industries, les mines à ciel ouvert et le surpâturage accentuent la pression sur l’environnement à travers la Chine.

Avec son mélange de déserts et de steppes herbeuses, la Mongolie Intérieure est particulièrement vulnérable aux événements météorologiques extrêmes associés à l’exploitation des ressources.

Comme la COVID-19, qui proviendrait des chauves-souris et d’autres animaux sauvages, les tempêtes de sable soulignent l’importance de respecter la nature, a dit Zhou Jinfeng, le secrétaire général de la Fondation chinoise pour la conservation de la biodiversité et le développement vert. « Avec la pandémie, c’est une autre leçon importante que nous devons apprendre et changer nos comportements », a dit M. Zhou.

Le Centre national de météorologie prévoyait que la tempête toucherait 12 provinces et régions, du Xinjiang, loin au nord-ouest, jusqu’au Heilongjiang, dans le nord-est, et la ville portuaire de Tianjin, dans l’est du pays. « C’est la pire tempête de sable que notre pays a vue en 10 ans, et elle recouvre aussi la plus grande superficie », a indiqué le centre sur son site Internet.

On ne sait pas si la tempête est associée à un déclin récent de la qualité de l’air, en dépit des efforts de Pékin pour combattre le smog.

Le Parti communiste au pouvoir a promis de réduire les émissions polluantes par unité de production économique de 18 % au cours des cinq prochaines années.

Les écologistes estiment que la Chine doit faire plus pour se départir d’une dépendance envers les centrales énergétiques au charbon qui en fait la pire émettrice mondiale de gaz à effet de serre.