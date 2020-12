Le magnat prodémocratie hongkongais Jimmy Lai en détention provisoire

Le magnat hongkongais Jimmy Lai, une figure du combat prodémocratie, a été placé jeudi en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pour fraude, au moment où se multiplient les poursuites contre les dissidents et les détracteurs de Pékin dans l’ex-colonie britannique.

Jeudi soir, une autre figure de l’opposition hongkongaise, l’ex-député Ted Hui, également menacé de poursuites pour sa participation aux manifestations prodémocratie, a annoncé avoir décidé de « partir en exil », après avoir été autorisé par un tribunal à se rendre à une conférence au Danemark. Plusieurs autres leaders prodémocratie ont déjà fui pour échapper à la répression chinoise.

Ce n’est pas le cas de M. Lai, 73 ans, le patron du tabloïd Apple Daily, connu pour son engagement dans le camp prodémocratie et ses critiques acerbes de l’exécutif hongkongais, qui est aligné sur Pékin. Jeudi, il a comparu avec deux de ses cadres dirigeants, Royston Chow et Wong Wai-keung, devant un tribunal pour des accusations de fraude. À en croire des documents judiciaires, l’affaire porte sur le fait que le siège du journal serait utilisé à des fins non prévues par le contrat de location de l’immeuble.

Des centaines de policiers avaient réalisé en août une spectaculaire perquisition, en particulier dans la salle de rédaction de l’Apple Daily.

Plusieurs responsables du groupe de presse, dont M. Lai, avaient été arrêtés pour des soupçons de « collusion avec les forces étrangères », dans le cadre de la nouvelle Loi sur la sécurité nationale imposée fin juin par Pékin dans sa région semi-autonome.

À ce stade, aucun n’a formellement été inculpé en vertu de cette loi radicale. Mais l’enquête est en cours.

Prêt pour la prison

Jeudi, le tribunal qui examinait les poursuites pour fraude a refusé la libération sous caution demandée par M. Lai, tout en l’accordant à MM. Wong et Chow, fixant au mois d’avril la prochaine audience. Cela signifie que le richissime homme d’affaires, qui a par la suite été photographié menotté par les médias à son arrivée dans la prison, passera les prochains mois derrière les barreaux.

« Les États-Unis sont consternés par la persécution politique menée par le gouvernement hongkongais contre les courageux défenseurs de la démocratie », a déclaré dans un communiqué le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, sans pour autant annoncer de nouvelles mesures punitives.

L’ex-colonie britannique, qui a connu en 2019 sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec d’immenses manifestations prodémocratie, fait depuis plusieurs mois l’objet d’une reprise en main musclée de Pékin, notamment par l’entremise de sa Loi sur la sécurité nationale.

Plusieurs figures de l’opposition n’ont pas reçu l’autorisation de se présenter aux législatives, reportées officiellement en raison du coronavirus. Depuis lors, des députés ont été déchus de leur mandat et toute l’opposition a démissionné en un geste de solidarité. Des dizaines de militants prodémocratie ont par ailleurs été inculpés ou arrêtés.

Mercredi, trois personnalités de premier plan du mouvement prodémocratie, dont Joshua Wong, ont été condamnées à des peines de prison ferme pour leur implication dans les manifestations de 2019.

M. Lai est également poursuivi pour son rôle dans cette mobilisation, dans le cadre d’un dossier distinct de celui examiné jeudi.

Plusieurs capitales occidentales avaient condamné cet été l’arrestation du patron de Next Digital, dénonçant une atteinte à la liberté d’expression.

Rares sont les Hongkongais à s’attirer autant la haine de Pékin que cet homme, régulièrement qualifié de « traître » par les médias d’État chinois qui voient en lui l’instigateur de la contestation de 2019.

Arrivé clandestinement à Hong Kong avec sa famille à 12 ans à bord d’un bateau en provenance de Canton, M. Lai a d’abord travaillé à l’usine, puis a appris l’anglais et ouvert sa propre entreprise de textile.

Après la répression du soulèvement de la place Tiananmen à Pékin en 1989, qui a selon lui transformé sa vision politique, il avait fondé Next Media en 1990.

« Je suis un fauteur de troubles, avait-il confié à l’AFP en juin. Je suis arrivé ici avec rien, les libertés de cet endroit m’ont tout donné. Il était temps que je renvoie l’ascenseur en me battant pour les libertés. »

« Je suis prêt pour la prison », avait-il dit, ajoutant que la loi sur la sécurité allait « sonner le glas pour Hong Kong ».