Une ville du nord-est de la Chine de nouveau en confinement

Hong Kong — Deux habitantes de Hong Kong ont été déclarées positives au nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités mercredi, mettant ainsi fin à 24 jours sans aucun nouveau cas local. Au cours des trois dernières semaines, les seuls nouveaux cas à Hong Kong ont concerné 24 personnes arrivant de l’étranger. Tout individu arrivant à Hong Kong est systématiquement placé en quarantaine. Ces nouvelles contaminations font redouter une nouvelle vague de l’épidémie au moment où la ville commençait à assouplir ses mesures de distanciation sociale. Malgré sa proximité et ses liens avec la Chine continentale voisine, Hong Kong, qui compte 7,4 millions d’habitants, totalise un millier de cas et quatre décès. Les autorités ont eu recours à une intensive politique de dépistage et de suivi des contacts des malades. Les habitants de cette ville, très densément peuplée, n’ont jamais été soumis à des mesures de confinement.



Agence France-Presse