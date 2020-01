Un séisme de magnitude 6 frappe l’Indonésie

Un séisme de magnitude 6 a secoué dimanche (heure locale) la province indonésienne de Papouasie (est), a annoncé l’institut de géophysique américain (USGS).

Aucune alerte au tsunami n’a été émise au moment du séisme qui s’est produit à 158 kilomètres de la capitale de la province Jayapura, à une profondeur de 34 kilomètres.

L’archipel indonésien se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.

En 2018 un séisme de magnitude 7,5 suivi d’un tsunami sur l’île de Célèbes avait dévasté la région de Palu et fait plus de 4300 morts et disparus.