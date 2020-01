L’Australie brûle dans l’indifférence de ses journaux

Le contraste dans la médiatisation des incendies ne pouvait être plus brûlant.

Jeudi dernier, alors que les grands médias de la planète consacraient leurs manchettes aux incendies catastrophiques ravageant l’Australie, The Australian, quotidien jugé le plus influent du pays, accordait sa première page à une chasse au trésor et à une histoire de contrôle des boissons alcooliques dans les communautés aborigènes. Cherchez l’erreur…

Un autre journal australien, le tabloïd The Courrier-Mail insistait en une sur la délirante histoire d’un devin prédisant le retour prochain de la pluie en se basant sur sa lecture des pelures d’un oignon. De même, le Herald Sun reléguait les nouvelles sur les incendies en page quatre.

Bref, l’Australie brûle et ses médias jouent de la lyre.

« The Oz », comme les Australiens surnomment The Australian, a subi un nouveau tir de barrage critique sur les médias sociaux pour son choix éditorial à la Néron. La direction a répondu en prétextant que sa salle de presse manquait de journalistes en cette période de fin d’année.

En fait, ce n’est que « business as usual », la routine habituelle, quoi. The Oz et d’autres médias australiens ne cessent de minimiser l’importance de la catastrophe incendiaire, tout en maintenant depuis le début de la crise leur couverture climatonégationniste adoptée depuis des décennies. C’était en tout cas l’exacte conclusion d’une analyse publiée vendredi par The Guardian, média britannique à l’audience mondiale qui a fait le choix contraire de s’engager à fond en faveur de la lutte contre les changements climatiques.

La veille de Noël, The Australian a par exemple dénigré comme « alarmistes » les critiques d’un ex-pompier en chef du pays jugeant sévèrement l’impréparation du pays pour faire face aux transformations du climat, réclamant la fermeture des centrales au charbon. L’Australie est le plus grand producteur mondial de houille.

La veille du jour de l’An, le même journal a publié une « nouvelle » présentée comme « exclusive » niant encore une fois l’importance des bouleversements climatiques.

Rien ne change

L’Australie est dominée depuis des décennies par des gouvernements et des médias climatosceptiques. Le pays offre un cas d’espèce sur l’alliance des sphères politique et médiatique pour fabriquer un consensus autour de cette position idéologique.

La catastrophe en cours ne fait qu’accentuer le paradoxe faisant que la population australienne subit les pires incendies de son histoire, plus violents et plus précoces que d’ordinaire en raison d’une sécheresse persistante, pendant que les élites se fourvoient dans le négationnisme climatique.

Le premier ministre libéral Scott Morisson, climatosceptique notoire, a répété ces dernières semaines qu’il en faisait déjà suffisamment contre les réchauffements du climat et que sa politique environnementale ne pouvait pas être tenue responsable des incendies.

Là encore, rien ne change. Les gouvernements conservateurs de Canberra restent à la solde des industries des énergies fossiles depuis des décennies. L’auteur Richard Flanagan, dans un texte publié le 3 janvier dans The New York Times, a écrit que son pays était en train de commettre un « suicide climatique » et que ses dirigeants semblaient « déterminés à l’envoyer à sa perte ».

Un classement mondial (le Climate Change Performance Index 2020) vient de placer l’Australie au 56e rang des 61 pays analysés pour ce qui est des effets combinés de ses émissions de gaz à effet de serre, de sa consommation énergétique, de son utilisation des énergies renouvelables et de ses politiques environnementales. Le Canada, classé au 55e rang, ne fait donc pas mieux.

Les États-Unis arrivent en dernière place, précédés en queue par l’Arabie saoudite. L’Australie glisse à cette toute dernière place pour les politiques climatiques, avec une note de 0 sur 100.

Rien ne bouge

La concentration de la presse place aussi la contrée australe tout en bas de la classe mondiale. L’Australie serait le troisième pays de la planète (après l’Égypte et la Chine) où les médias sont les plus concentrés.

News Corporation et les filiales du groupe Murdoch possèdent près de 90 % des quotidiens du pays. Par comparaison, le même Murdoch Group contrôle le tiers (32,5 %) du marché au Royaume-Uni, selon une enquête universitaire de la Nouvelle-Zélande datant de 2016. The Australian et The Courrier-Mail appartiennent à News Corp.

L’empire médiatique surpuissant du magnat conservateur Rupert Murdoch inclut aussi The Times de Londres, The Wall Street Journal et Fox News. The New York Times a publié en avril une enquête fouillée montrant comment la famille Murdoch a « déstabilisé les plus importantes démocraties de la planète ». Le réseau de télévision Fox a notamment contribué à faire élire Donald Trump et continue d’appuyer le président américain presque sans réserves.

En novembre, lors d’une réunion d’actionnaires de sa compagnie, le milliardaire de 88 ans Rupert Murchoch a assuré qu’il n’y avait pas d’opinions climatonégationnistes dans ses médias. Dès le lendemain, The Oz le contredisait en diffusant un texte parlant de « pollution des esprits », niant les effets des gaz à effet de serre.

Les journalistes et les chroniqueurs des sites et des journaux de News Corp n’ont eu de cesse également d’attaquer les politiques environnementalistes, de dénigrer la jeune militante Greta Thunberg, de s’en prendre directement aux médias concurrents qui relaient ou appuient les conclusions de milliers de scientifiques sur la réalité, l’ampleur et les conséquences des changements climatiques.

Ces autres médias continuent le boulot attendu sur la dévastation du pays. Les reportages et les chroniques en manchette alignent les références infernales pour faire comprendre la tragédie qui se joue dans l’Australie ignée « où le jour ressemble à la nuit », avec des flammes dépassant les 50 mètres, des tornades de feu, des millions d’acres déjà dévastés (dont une forêt classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), peut-être un demi-milliard d’animaux brûlés et au moins 24 morts humaines.

Les récits plus classiques évoquent les tableaux d’esthétique diabolique de Jérôme Bosch ou de Brueghel l’Ancien. Les chroniqueurs plus de leur temps renvoient au monde de Mad Max. Et la saison des incendies va s’étendre sur encore plusieurs mois.

Une librairie du village de Cobargo en Nouvelle-Galles du Sud a placardé cet avertissement en vitrine : « La section des fictions postapocalyptiques a été transférée aux affaires courantes. » Le contraste avec les médias et le gouvernement australiens ne pourrait être plus ardent…