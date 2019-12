Six autres manifestants morts en Inde

New Delhi —Le bilan des manifestations en Inde contre une loi sur la citoyenneté s’est alourdi vendredi à 15 morts, l’opposition dénonçant une « répression brutale » de la part du pouvoir nationaliste hindou. Six personnes sont mortes vendredi en Uttar Pradesh, qui compte une importante communauté musulmane, dans des affrontements entre manifestants et policiers, s’ajoutant aux neuf personnes qui ont déjà perdu la vie dans ce mouvement de protestation qui fait rage partout au pays. Votée la semaine dernière, la loi contestée facilite l’attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d’Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, mais pas pour ceux de confession musulmane. Ses opposants la jugent discriminatoire et contraire à la Constitution indienne, ce que le gouvernement dément.