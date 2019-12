Un incendie dans une usine fait 43 morts en Inde

New Delhi —Au moins 43 personnes sont mortes dimanche à New Delhi, piégées dans l’incendie dévastateur d’une usine de cartables. L’incendie s’est déclenché à l’aube à Sadar Bazar, un important marché de gros situé dans le nord de la capitale. Les victimes sont des « ouvriers qui dormaient à l’intérieur de ce bâtiment comprenant quatre ou cinq étages », a indiqué à l’AFP Sunil Choudhary, chef adjoint des pompiers de New Delhi. La police et les pompiers ont affirmé qu’au moins 58 personnes avaient été secourues. Le lourd bilan s’explique notamment par le fait que les pompiers ont eu des difficultés à atteindre les personnes piégées par les flammes, en raison de l’étroitesse des rues du quartier ancien.