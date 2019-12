Les rues de Hong Kong de nouveau envahies par les manifestants

Hong Kong — Des dizaines de milliers de manifestants prodémocratie sont retournés dans les rues dimanche, une semaine après leur victoire dans les urnes. Les militants prodémocratie renouent ainsi, après une brève trêve, avec les manifestations massives qui mobilisent depuis six mois les habitants de l’ex-colonie britannique, inquiets d’une mainmise croissante de la Chine érodant leurs droits et libertés. Les Hongkongais qui prenaient part à l’un des trois rassemblements autorisés dimanche par les autorités étaient déterminés à mettre la pression sur les autorités hongkongaises pour qu’elles accèdent à leurs demandes. Dans la soirée, des gaz lacrymogènes ont été tirés dans plusieurs endroits, alors que des militants radicaux vandalisaient des commerces considérés comme pro-régime et lançaient des projectiles contre la police.