Place aux urnes à Hong Kong

Les bureaux de vote pour les élections locales Hong Kong viennent de fermer. La commission électorale a annoncé dimanche un taux de participation supérieur à 70 % des électeurs inscrits.

Ce record montre l’importance, tout au moins symbolique, accordée au scrutin pour élire des conseillers finalement sans grand pouvoir. Les résultats ne seront pas connus avant lundi.

L’exercice démocratique a permis d’instaurer un calme substantiel tranchant avec les confrontations des derniers mois, accentuées pendant les derniers jours avec l’installation d’un camp retranché à l’université polytechnique. La police surveillait les quelque 600 bureaux de vote et leurs environs où s’est inlassablement poursuivi le jeu de la propagande pendant toute la journée de dimanche.

Verna a commencé très tôt le matin, dès l’ouverture des bureaux, à 7 h 30 (18 h 30 samedi, à Montréal), sur la rue Belcher, à distribuer des pamphlets pour son candidat Yeung Sui Yin, dit Victor. Trois candidats se font la lutte dans ce coin du district du centre et de l’ouest de l’île centrale. Victor se représente pour le Parti démocratique. Il est un des 37 conseillers sortant de la formation de centre gauche.

« Tous les candidats se disent pour la démocratie, mais avec Victor, il n’y a pas d’ambiguïté, dit Verna. En tout cas, il n’y a pas le parti communiste chinois caché derrière lui. »

Les parents de l’étudiante en finances sont nés en Chine continentale. Ils sont arrivés à Hong Kong après le massacre de la place Tiananmen, il y a trente ans.

Verna est en froid avec eux maintenant. Ils n’approuvent pas sa participation aux manifestations étudiantes des derniers mois, « les manifestations pacifiques », précise-t-elle. Elle a donc quitté la maison familiale il y a quelques semaines pour aller vivre avec sa soeur aînée.

« Mes parents et moi nous avons des conflits et c’est bien triste », dit elle en demandant alors de ne pas citer son nom de famille pour ne pas que ses parents pensent qu’elle parle contre eux. Elle a donné son nom de famille au début de l’entrevue et il n’y a pas beaucoup de chance que sa mère ou son père tombent sur un article du Devoir. Verna rigole un peu de la remarque mais maintient sa demande.

La documentation de propagande de son candidat reprend le slogan des manifestants : « Cinq demandes, pas une de moins », en référence aux exigences des protestataires qui ébranlent Hong Kong depuis le mois de juin. La courte liste réclame le retrait définitif du projet de loi sur les extraditions qui a déclenché la poussée protestataire, un point accepté depuis septembre. Ils veulent aussi l’amnistie pour les manifestants arrêtés, une enquête sur les violences policières, que le gouvernement ne qualifie plus les manifestations d’émeutes, et l’instauration d’un suffrage universel.

Un référendum

Il n’y a pas que des jeunes dans les rues de la colère, mais pour eux l’exercice démocratique réservé aux citoyens de 18 ans et plus prend une signification particulière. Beaucoup de jeunes votent pour la première fois et d’autres, comme Verna, n’ont voté qu’une seule fois, en 2015. Ils étaient nombreux dès les premières heures de la nouvelle élection, en partie rameuté par une rumeur que le vote serait perturbé, ce qui n’a pas été le cas. Un mot d’ordre venu du camp contestataire invitait aussi les jeunes à délaisser les habits noirs omniprésents dans les manifestations. La consigne a été largement suivie.

Au total, la liste électorale compte 4,1 millions d’électeurs. Les observateurs voient dans le scrutin municipal une sorte de référendum sur la crise qui s’enlise. Les derniers jours ont été particulièrement violents. Traditionnellement, comme chez-nous, cet ordre de gouvernement de proximité attire peu de participants : 39 % des inscrits en 2007, 47 % en 2015. Cette barre était franchie dimanche aux environ de 15 h 30, heure locale (2 h 30 du matin, à Montréal). La mobilisation de la rue semble donc se poursuivre dans les urnes.

« Ce n’est pas un référendum », tranche dans un autre sens Gerald Cheung, attrapé à la sortie d’un bureau de scrutin de la même zone de Belcher. « J’espère seulement que tout va se régler bientôt. Il faut que les choses changent et Il faut qu’elles changent vite. »

L’homme dans la quarantaine voit surtout dans cette élection une occasion d’encourager une entente « pour en finir avec les troubles ». Il parle aussi d’une manière « d’aider le gouvernement, même si le résultat ne va pas dans le sens désiré ».

Angus, lui, croit tellement à la confidentialité du geste citoyen qu’il a choisi de faire la promotion du vote secret devant un site de votation, toujours dans la section de Belcher. Tout l’après-midi, il a tenu une petite pancarte expliquant aux électeurs qu’ils n’avaient aucune obligation de répondre aux pointages effectués à la sortie du bureau de vote où 4118 électeurs étaient attendus.

« C’est un droit fondamental de ne pas révéler son choix, dit l’employé de banque. C’est ce que je rappelle et aujourd’hui c’est ma contribution à la démocratie. »

Le cochon sauvage

Les élections municipales se tiennent aux quatre ans pour désigner des postes dans 18 districts. Les 452 représentants élus (additionnés à 27 sièges réservés aux Hongkongais dits de souche) sont en partie chargés de veiller sur les affaires courantes de l’immense cité. L’équivalent de l’hôtel de ville de Montréal quoi, avec moins de pouvoir, sauf qu’ici, au lieu de coyotes, des ratons laveurs ou des dindes, l’espèce sauvage envahissante est un cochon sauvage plutôt féroce.

La division sociale et l’intérêt pour le scrutin se confirment dans les listes de candidats des districts. En 2015, 68 candidats, pour la plupart pro-Pékin, ont été élus sans opposition. Cette fois, la lutte s’étend à tous les sièges.

La société hongkongaise est souvent divisée par les observateurs en deux groupes distincts et férocement opposés, dit prodémocratique ou progrouvernement. Le journal prodémocratie Apple Daily a créé une liste électorale complète de tous les candidats en les identifiant par leur couleur de ralliement habituelles, le jaune pour les contestataires, le bleu pour les autres. La carte produite se présente sous la formule « un miroir pour voir les monstres » fréquemment utilisés chez les jaunes pour désigner les bleus.

La documentation entièrement jaune du jeune candidat Fung Kin Yin, dit Kenny, ne veut laisser aucune ambiguïté sur son camp même si sa documentation ne dit rien des revendications démocratiques. Il est un des deux candidats à s’opposer à Victor, l’autre étant Yip Wing Shing, dit Horace, identifié comme candidat indépendant, mais dans les faits pro-Pékin.

« Ce qui est arrivé cette année m’a décidé à me présenter », explique au Devoir Kenny, gradué de philosophie avant de devenir consultant en affaires. Sur sa photo officielle, il porte un costume ceintré à cravate qui lui donne une allure de jeune avocat.

« Victor ne comprend pas les inspirations des jeunes dans la rue, dit l’adversaire qui se présente sans affiliation. Je n’encourage pas les gestes de violence, mais il faut bien admettre que les cinq demandes ne sont pas acceptables pour Pékin. Moi, je demande de réformer la police. En plus, on a besoin de nouveaux visages en politiques pour sortir des vielles habitudes et des magouilles. »

Six des 70 postes de l’omnipotent pouvoir exécutif sont réservés à des conseillers des districts. D’autres élus de cet ordre mineur de gouvernement siègent au collège électoral qui choisit le chef de l’exécutif de Hong Kong. En 2016, ils étaient 117 sur les 1200 grands électeurs qui ont désigné Carrie Lam dont les manifestants réclament maintenant le départ. Le prochain leader sera désigné en 2021.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.