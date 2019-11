Cinq blessés dans une attaque au couteau à Hong Kong

Hong Kong — Une attaque au couteau dimanche soir à Hong Kong a fait cinq blessés à l’issue d’une nouvelle journée émaillée de heurts entre manifestants et forces de l’ordre. Ces affrontements se sont déroulés à l’occasion des nombreux rassemblements de protestataires dans des centres commerciaux au cours de l’après-midi. Selon des témoins cités par la presse locale, l’auteur de l’attaque au couteau criait des slogans favorables au régime chinois. Des images télévisées ont montré Andrew Chiu, un porte-drapeau du mouvement de contestation, une oreille presque entièrement sectionnée. Un deuxième homme gisait inconscient, tandis que des passants tentaient de soigner ses blessures. L’assaillant présumé a été roué de coups par la foule, selon ces images de la chaîne de télévision RTHK. Cinq personnes au total — quatre hommes et une femme — ont été blessées, dont deux grièvement, a-t-on appris de sources hospitalière et policière. Trois personnes ont par ailleurs été arrêtées, a dit la police à l’AFP, sans préciser si l’auteur de l’attaque se trouvait parmi elles.