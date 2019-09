Un séisme au Cachemire pakistanais fait 38 morts

Les secours recherchaient mercredi des survivants sous les débris de maisons détruites la veille par un séisme de magnitude 5,2 qui a fait au moins 38 morts et des centaines de blessés au Pakistan, essentiellement dans la région himalayenne du Cachemire.

Après de fortes averses dans la nuit qui ont compliqué les déplacements des secours sur des routes devenues boueuses, des centaines de personnes étaient rassemblées mercredi pour des funérailles près de Mirpur, grande ville du Cachemire pakistanais.

« C’était comme le jour du Jugement dernier pour nous », témoigne Muhammad Azam, rencontré par l’AFP durant des obsèques. « Ceux qui nous étaient chers ne reviendront jamais ».

Le bilan de la catastrophe continue de monter, alors que les secouristes arrivent dans des villages reculés et comptabilisent des décès qui n’avaient jusqu’alors pas été rapportés aux autorités.

Au moins 38 personnes ont péri, selon deux responsables de la région du Cachemire pakistanais. L’Autorité nationale de gestion des désastres (NDMA) a également fait état dans un communiqué d’un décès dans la province voisine du Pendjab.

Des centaines de maisons ont été endommagées ou détruites, dont 136 « complètement », a déclaré le lieutenant-général Mohammad Afzal, un cadre du NDMA.

La ministre de l’Information Firdous Ashiq Awan a fait état de 500 blessés, ajoutant que des indemnisations seraient versées aux survivants.

50 000 personnes affectées

Les victimes ont afflué dans les hôpitaux locaux, déclarés en état d’urgence.

« Toute la zone a été secouée par un grand boum et un énorme mur s’est effondré sur moi. Quand j’ai repris conscience, je me suis trouvé ici dans ce lit », se souvient Ali Badshah, un écolier soigné pour une jambe cassée à l’hôpital de Mirpur.

Dans le village voisin de Jatlan, l’un des plus fortement touchés, des habitants fouillaient les gravats à la recherche d’objets leur appartenant, tandis que d’autres observaient de larges fissures dans les murs de leurs maisons.

« J’ai perdu ma maison. J’ai tout perdu », se désole Abdullah Khan, un habitant de Jatlan dont le domicile a été rasé par le séisme.

« Nous n’avons même pas de tentes, nous sommes obligés de rester dehors. Toute la nourriture que nous avions a été détruite », se lamente Shamreez Akhtar, 43 ans, désignant les larges fissures constellant sa maison.

Des journalistes de l’AFP ont vu des militaires transporter de nombreuses tentes destinées aux victimes du séisme.

L’épicentre du tremblement de terre se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Jhelum, à la limite entre la province du Pendjab et le Cachemire pakistanais, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS). Le séisme s’est produit à une profondeur de 10 kilomètres.

D’après un géologue contacté par l’AFP, le fait que Jatlan se trouve sur une ligne de faille sismique et que les maisons aient été mal construites expliquerait notamment l’ampleur des dégâts. La vie reprenait son cours à Mirpur, où les édifices bâtis aux normes de sécurité ont mieux résisté.

Mais certaines routes ont été détruites, lézardées par d’énormes crevasses, des véhicules ont été retournés, des ponts et pylônes ont été très endommagés. L’armée pakistanaise a indiqué avoir déployé ses ingénieurs pour des réparations immédiates.

« Au moins 50 000 personnes ont été affectées et les infrastructures sont gravement touchées », a déclaré à l’AFP Chaudhry Rukhsar, un élu de l’assemblée du Cachemire.

L’électricité et les réseaux de télécommunications ont été coupés dans certaines zones, a-t-il ajouté.

Exposé aux séismes

Le Pakistan, situé au point de rencontre entre les plaques tectoniques de l’Inde et de l’Eurasie, est particulièrement exposé aux tremblements de terre.

Plus de 73 000 personnes avaient péri et environ 3,5 millions d’autres s’étaient retrouvées sans abri suite à un séisme de magnitude 7,6 survenu le 8 octobre 2005 à la limite entre le Cachemire pakistanais et la province voisine de Khyber Pakhtunkhwa.

Le séisme de mardi a également été nettement ressenti dans les grandes villes de Lahore et Islamabad, où de nombreux habitants sont sortis en courant dans les rues. Les secousses ont été perçues jusqu’en Inde, à New Delhi.