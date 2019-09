Au moins 19 morts après un séisme au Cachemire

Mirpur — Un séisme de magnitude 5,2 a fait au moins 19 morts et plus de 300 blessés mardi dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan, endommageant habitations et infrastructures. L’épicentre se situe à 22,3 kilomètres au nord de la ville de Jhelum, à la limite entre la province du Pendjab et le Cachemire sous contrôle pakistanais, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis. Le séisme est survenu à une profondeur de 10 kilomètres. « Le pire s’est produit à Mirpur », ville du Cachemire pakistanais proche de l’épicentre, selon le météorologue pakistanais Muhammad Riaz. En 2005, le Cachemire sous contrôle pakistanais avait déjà été la victime principale d’un séisme de magnitude 7,6 qui avait tué plus de 73 000 personnes et fait environ 3,5 millions de sans-abri.