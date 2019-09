Échec de l’action à l’aéroport de Hong Kong

Hong Kong — Des milliers de protestataires se sont rassemblés dans une galerie commerçante située à Sha Tin, dans le nord de l’ancienne colonie britannique, pour un seizième week-end de mobilisation. Dans la soirée, des heurts ont éclaté à l’extérieur du centre commercial entre quelques dizaines de protestataires et les forces de l’ordre, qui ont alors brièvement fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène pour les disperser. Les forums de messageries utilisées par le mouvement de contestation avaient par ailleurs invité à « tester » les capacités de résistance de l’aéroport cette fin de semaine, en perturbant les liaisons ferroviaires et routières et en y occupant les installations. La circulation des trains et le trafic routier ont été réduits dans cette zone et les contrôles de police ont été renforcés.