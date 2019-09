Nouvelles scènes de violence à Hong Kong

Hong Kong — De nouvelles scènes de violence ont émaillé des manifestations interdites à Hong Kong dimanche soir. Des dizaines de milliers de personnes avaient bravé cet interdit pour descendre à nouveau dans les rues des quartiers du centre de l’île de Hong Kong. Le rassemblement a dégénéré en violences entre policiers et groupuscules radicaux qui tentaient de s’en prendre au complexe abritant le siège de l’exécutif. Les forces de l’ordre ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes et les canons à eau ont projeté leur liquide coloré en bleu sur les manifestants qui avaient lancé des pierres et des cocktails Molotov par-dessus les barrières érigées autour du complexe gouvernemental. Ces incidents mettent un terme à quelques jours de trêve relative des incidents entre policiers et manifestants.