Mousson en Inde: 184 morts et un million de déplacés

New Delhi — Au moins 184 personnes sont mortes en Inde dans les inondations provoquées par la mousson et environ un million de personnes ont été évacuées, selon un nouveau bilan lundi des autorités. L’État du Kerala, région touristique du sud de l’Inde, est pour la deuxième année de suite la zone du pays la plus durement touchée par les intempéries, ce qui a conduit la semaine dernière à fermer durant trois jours l’aéroport international de Kochi. « Au moins 76 personnes sont mortes, 58 sont portées disparues et 32 autres ont été blessées », a déclaré à l’AFP Pramod Kumar, un porte-parole de la police du Kerala. Environ 288 000 personnes dans les régions les plus touchées par les inondations dans cet État ont été évacuées.