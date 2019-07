La mousson fait des centaines de morts en Asie du Sud

La mousson a coûté la vie à au moins 650 personnes ces deux dernières semaines à travers l’Asie du Sud, selon un nouveau bilan officiel, publié lundi, des autorités des pays touchés. À travers l’Inde, le Bangladesh et le Népal, plus de 10 millions de personnes ont été affectées par les pluies diluviennes, qui ont fait des dizaines de milliers de déplacés. L’Inde paye le tribut le plus lourd avec au moins 460 morts. De nombreux districts d’États du nord et du nord-est du pays sont coupés du monde en raison d’inondations. Au Népal voisin, le dernier bilan des inondations fait état de 90 morts et de 29 disparus, même si le pire semble passé pour la nation himalayenne.