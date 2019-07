La mousson fait 200 morts en Asie du Sud

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles de la mousson ont fait près de 200 morts en Asie du Sud, selon de nouveaux bilans réalisés mardi. « Des communautés entières sont coupées du monde par la montée des eaux, augmentant les risques que les gens aient faim et tombent malades », a averti Xavier Castellanos, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Presque un tiers du Bangladesh est actuellement sous l’eau, selon les autorités. Au moins 14 cours d’eau majeurs sont sortis de leur lit et ont dépassé des niveaux considérés comme dangereux. Au Népal, au moins 78 personnes ont péri et 16 000 familles ont été déplacées en raison de la montée des eaux, avant que la décrue ne commence.