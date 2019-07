Guerre des mots entre Londres et Pékin sur Hong Kong

Les tensions diplomatiques entre Londres et Pékin nées du soutien apporté par le Royaume-Uni, l’ancienne puissance coloniale, aux manifestants à Hong Kong ont culminé mercredi avec la convocation de l’ambassadeur chinois, qui avait appelé à éviter toute « ingérence ».

Convoqué au ministère britannique des Affaires étrangères, l’ambassadeur chinois s’est vu signifier que les propos du porte-parole de la diplomatie chinoise sur le Royaume-Uni étaient « inacceptables et inexacts », a déclaré un porte-parole du Foreign Office.

Pour Pékin, Londres « semble être encore plongé dans les fantasmes des anciens colons britanniques », avait déclaré au cours d’un point de presse Geng Shuang, un porte-parole de la diplomatie chinoise, soulignant que « le Royaume-Uni n’a plus la moindre souveraineté » sur le territoire semi-autonome.

L’attachement affirmé par le gouvernement britannique aux droits et libertés à Hong Kong, territoire traversé par de vastes manifestations depuis juin, avait provoqué la colère de Pékin.

« Je pense que la relation [entre Londres et Pékin] a souffert de l’ingérence du gouvernement britannique au sujet de Hong Kong », a déclaré l’ambassadeur chinois, Liu Xiaoming, au cours d’une conférence de presse mercredi. Il avait appelé le gouvernement britannique à « s’abstenir de nouvelles ingérences pouvant nuire encore plus à la relation » entre la Chine et le Royaume-Uni.

Liu Xiaming s’était dit « très déçu » que le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, montre son « soutien envers des gens qui contreviennent à la loi ». Jeremy Hunt avait exprimé le « soutien indéfectible » de son pays à Hong Kong.

La première ministre Theresa May a aussi fait part de « ses inquiétudes aux autorités chinoises » au sujet de Hong Kong, a-t-elle expliqué mercredi midi aux députés. Elle s’est dite « choquée par les scènes à Hong Kong lundi et l’usage de la violence au parlement local » et a souligné que « la vaste majorité des centaines de milliers de personnes qui ont défilé l’ont fait de manière pacifique et légale ».

Boris Johnson, le favori pour la remplacer à la tête du gouvernement le 23 juillet, a de son côté affirmé qu’il « se ferait un plaisir de parler au nom [des manifestants hongkongais] et de les soutenir à chaque étape ».

