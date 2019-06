Un violent séisme a fait 11 morts dans la province chinoise du Sichuan

Pékin — Un violent séisme qui a frappé lundi soir dans la province du Sichuan dans le sud de la Chine a fait 11 morts et 122 blessés, a annoncé le gouvernement local. Le gouvernement de la ville de Yibin a publié mardi matin le bilan des victimes sur ses comptes de médias sociaux. L’agence de presse Chine nouvelle a déclaré que des efforts de secours étaient en cours dans la région sinistrée. Selon l’Institut américain d’études géologiques (USGS), le séisme avait une magnitude de 6,0 et son épicentre se trouvait à environ 19 kilomètres de la ville de Changning, dans le Sichuan. Il s’est produit à une faible profondeur, soit 16 kilomètres, d’après Chine nouvelle. Les tremblements de terre peu profonds ont tendance à causer plus de dégâts aux bâtiments et aux infrastructures. Le pire tremblement de terre qu’a connu la Chine ces dernières années a frappé la partie montagneuse occidentale de la province du Sichuan en 2008, faisant près de 90 000 victimes. Un séisme de 1976 dans la ville de Tangshan, dans le nord-est du pays, a tué au moins 250 000 personnes.