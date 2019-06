Iran: Shinzo Abe se fait médiateur dans les tensions avec les États-Unis

Téhéran — Le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a affirmé mercredi à Téhéran la volonté de son pays de jouer un rôle important pour faire baisser les tensions entre l’Iran et les États-Unis, tout en appelant la République islamique à « jouer un rôle constructif » au Moyen-Orient. Arrivé dans l’après-midi dans la capitale iranienne pour une visite d’un peu plus de 24 heures, M. Abe est le premier chef de gouvernement nippon à se rendre en Iran depuis la révolution de 1979. Sa visite intervient sur fond de tensions exacerbées entre l’Iran et les États-Unis, nourrissant des craintes de déflagration dans le Golfe, et d’inquiétude pour l’avenir de l’accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, après le retrait des États-Unis de ce pacte en mai 2018. « Personne ne veut d’une guerre. Le Japon souhaite jouer un rôle de premier plan pour faire baisser la tension », a déclaré M. Abe après avoir été reçu par le président iranien, Hassan Rohani.