Iran: un correspondant du «New York Times» interdit de travailler

Washington — Le correspondant du New York Times à Téhéran, Thomas Erdbrink, ne peut plus travailler depuis que les autorités iraniennes lui ont retiré sa carte de presse en février, a révélé lundi le quotidien américain. De nationalité néerlandaise, Thomas Erdbrink travaille pour le NYT depuis 2012. Présent en Iran depuis 2001 et parfaitement bilingue, il est l’un des rares correspondants d’un média occidental de nationalité étrangère. Le ministère iranien des Affaires étrangères « a assuré plusieurs fois » que le journaliste récupérerait sa carte de presse, mais « n’a donné aucune explication », a expliqué le rédacteur en chef international du NYT, Michael Slackman.