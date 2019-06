Inde: six hommes condamnés pour avoir violé et tué une fillette

La justice indienne a condamné lundi six hommes hindous à la suite du viol collectif et du meurtre d’une fillette musulmane l’an dernier, un fait divers au caractère communautariste qui avait ébranlé l’Inde. Le tribunal de Pathankot (Pendjab) a acquitté un septième accusé. Une procédure judiciaire distincte est en cours pour un huitième et dernier accusé. Trois des accusés ont été reconnus coupables de viol et de meurtre. Ils ont écopé de la prison à perpétuité. Les trois autres, condamnés pour avoir accepté des pots-de-vin et détruit des preuves au cours de l’enquête, ont été condamnés à cinq ans de prison.