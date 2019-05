En visite au Japon, Trump relativise les tirs de missiles nord-coréens

Le président américain, Donald Trump, a renouvelé dimanche sa confiance au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un malgré les récents essais d’armes menés par Pyongyang, au deuxième jour de sa visite d’État au Japon.

Avant golf et sumo en compagnie du premier ministre japonais Shinzo Abe, M. Trump s’est fendu d’un tweet matinal sur le dossier.

« La Corée du Nord a lancé quelques petites armes, ce qui a dérangé certains dans mon pays et d’autres, mais pas moi », a lancé M. Trump.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?