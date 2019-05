Les Philippines renverront au Canada ses ordures la semaine prochaine

Ottawa — Les Philippines rejettent l’échéancier de la fin de juin fixé par le Canada pour le rapatriement de ses ordures. Le porte-parole du président, Salvador Panelo, a déclaré lors d’une conférence de presse à Manille jeudi que l’échéancier du Canada est insuffisant et que le gouvernement des Philippines expédiera les 69 conteneurs d’ordures canadiennes mal étiquetées au plus tard la semaine prochaine. Plus tôt cette semaine, M. Panelo a déclaré que le président Rodrigo Duterte avait ordonné le déchargement des conteneurs dans les eaux canadiennes. Ni le bureau de la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, ni Affaires mondiales Canada n’ont répondu à la plus récente déclaration de Manille.