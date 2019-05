Duterte consolide son pouvoir aux Philippines

Les alliés de Rodrigo Duterte ont pris le contrôle du Sénat lors des élections de mi-mandat, offrant au président philippin la dernière institution qui résistait encore à sa politique controversée, selon les résultats officiels annoncés mercredi.

Le Sénat, dont la moitié des 24 sièges était à renouveler à l’occasion de ces élections nationales et locales, est traditionnellement considéré comme plus indépendant face au pouvoir exécutif que la Chambre des représentants. Il a joué depuis trois ans un rôle crucial pour bloquer certaines des initiatives les plus controversées du bouillant président. Or, les partisans de M. Duterte ont raflé neuf des sièges de sénateurs qui étaient remis en jeu le 13 mai, les trois autres ayant été gagnés par des candidats indépendants, ont annoncé mercredi les autorités électorales.

Le président, qui conserve la majorité des 297 sièges de la chambre basse, contrôle désormais 15 des 24 sièges du Sénat, contre 4 pour ses opposants. Ces résultats donnent donc au chef de l’État les coudées franches pour mettre en oeuvre ses projets controversés de rétablissement de la peine de mort et de réforme de la Constitution. « Il est clair qu’il sera soutenu quand il présentera les projets de loi qui étaient jusque-là bloqués », a déclaré à l’AFP le politologue Ramon Casiple.

Élu en 2016, M. Duterte a été la cible de critiques des capitales occidentales en raison de sa politique violente de lutte contre le trafic de drogue et de tirades parfois ordurières. Plus de 5300 trafiquants et toxicomanes présumés ont été tués par les forces de l’ordre dans le cadre de la « guerre contre la drogue », selon les autorités. Des associations estiment que le bilan pourrait être trois fois supérieur et relever du crime contre l’humanité. Pour autant, le président conserve une très forte popularité dans l’archipel, en raison notamment de son franc-parler, une partie des Philippins continuant de le voir comme un recours crédible face à l’inefficacité prêtée aux élites politiques traditionnelles.