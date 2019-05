Philippines: élections cruciales pour Duterte

Photo: Manman Dejeto Agence France-Presse

Manille —Les Philippins ont voté lundi lors d’élections de mi-mandat qui devraient donner les coudées franches au président Rodrigo Duterte pour, potentiellement, mettre en oeuvre ses promesses de rétablissement de la peine de mort et de réforme de la Constitution. Plus de 18 000 mandats sont remis en jeu à l’occasion de ce scrutin, dont la moitié des sièges du Sénat, une institution qui a joué un rôle crucial depuis trois ans pour bloquer certaines des initiatives les plus controversées de l’ancien maire de Davao. La commission électorale a déclaré qu’aucun résultat officiel ne devrait être attendu avant qu’elle se réunisse mardi et que les résultats finaux pourraient prendre plusieurs jours. Les noms des nouveaux sénateurs et députés devraient être annoncés ce week-end.