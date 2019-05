La Thaïlande couronne son nouveau roi

Bangkok — Près de 70 ans se sont écoulés depuis le dernier couronnement d’un roi en Thaïlande. Ce samedi, derrière les murs du Grand Palais à Bangkok, à 10 h 09 du matin (03 h 09 GMT), une heure choisie avec le plus grand soin en fonction des astres, le roi Maha Vajiralongkorn, qui a pris le titre de Rama X de la dynastie Chakri, prendra place sous l’ombrelle à neuf étages, symbole du caractère sacré de la fonction, dans la salle du trône. On lui présentera notamment la « Grande Couronne de la victoire », de plus de 7 kilos en or et sertie de diamants. Comme le veut la tradition depuis Rama IV, le roi la posera lui-même sur sa tête. Ce couronnement sera une première pour la plupart des Thaïlandais, après que le roi Bhumibol eut régné pendant sept décennies.