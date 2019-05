Un second Canadien condamné à mort pour trafic de drogue en Chine

Pékin — Un tribunal chinois a condamné à mort mardi un second Canadien pour trafic de drogue, un traitement qualifié de « cruel et inhumain » par la ministre canadienne des Affaires étrangères. Identifié en mandarin sous le nom de « Fan Wei », l’homme faisait partie d’une organisation internationale criminelle qui opérait dans la ville de Taishan (sud) entre juillet et novembre 2012, selon la justice chinoise. L’organisation aurait notamment produit et vendu 63,4 kilos de méthamphétamine. En janvier, un tribunal avait condamné Robert Lloyd Schellenberg à la peine capitale. Déjà condamné dans le passé au Canada pour trafic de drogue, M. Schellenberg clamait son innocence.